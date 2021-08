Tras conquistar Afganistán, los talibanes prometen perdón general

Los talibanes, que tomaron el poder en Afganistán, prometieron este martes un perdón general y respetar a las mujeres según “los principios del islam”.



“La guerra terminó. Hay una amnistía general, por lo que no habrá hostilidades”, dijo el principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid, que por primera vez en décadas se mostraba en público en una rueda de prensa, mientras pedía a la población que dejara de sentir miedo y no huyera de Afganistán.



Mujahid también subrayó los planes de formar un sistema de gobierno “islámico y fuerte”, basado en los valores de la sociedad afgana e inclusivo, y que tendrá “buenas relaciones con todo el mundo”.



En ese contexto, “el suelo de Afganistán no se va a usar contra nadie”, señaló el portavoz en relación con el pacto alcanzado con EE. UU. en febrero del año pasado en Doha, en el que se comprometieron a no permitir que el territorio afgano se usara como santuario para que grupos terroristas.



Pese a que los talibanes todavía no han formado oficialmente un gobierno ni designado a los líderes que lo dirigirán, adelantaron que las mujeres no van a ser discriminadas y que van a poder seguir estudiando y trabajando, siempre que sea bajo el marco de la ley islámica. “Las mujeres van a ser una parte muy activa en la sociedad, pero en el marco del islam”, dijo, “(...) y se les va a permitir trabajar”, sobre todo en la salud y la educación.



Aunque se desconoce cuál va a ser el papel de la mujer en los medios de comunicación, el principal canal de noticias afgano abrió este martes en la mañana la emisión con una presentadora entrevistando a un talibán. Asimismo, los talibanes auguran una visión de los medios “imparcial”, en el que se podrá “criticar” el trabajo del Gobierno de manera “libre e independiente”, aunque, una vez más, bajo el marco de la ley islámica.

Cientos de afganos han huido tras el regreso de los talibanes al país. Foto: EFE

Esta primera rueda de prensa de los talibanes luego de la conquista del país se produjo tras la llegada este martes al país del mulá Baradar Akhund, jefe de la oficina política de los insurgentes en Catar. Esta sería la primera vez, desde la caída del régimen talibán con la invasión estadounidense en 2001, que una delegación de tan alto nivel de los talibanes viaja a Afganistán, y es muy significativo que su primer destino no sea Kabul sino Kandahar, cuna del movimiento talibán.



Mientras tanto, la vida parecía retomar su ritmo en Kabul. Los comercios reabrieron, el tráfico se reanudó y los policías controlaban la circulación, mientras que los talibanes vigilaban los puestos de control. Pero algunas señales indicaban que la vida no será la misma.



La televisión estatal, por ejemplo, emitió este martes principalmente programas islámicos. Además, las escuelas y universidades de la capital seguían cerradas y pocas mujeres se atrevieron a salir a la calle.



Algunas se congregaron a la entrada de la “zona verde” para pedir el derecho a volver a trabajar. Los talibanes –que acumularon una cantidad importante de equipo militar de EE. UU. tras tomar el control– intentaron en vano dispersarlas, antes de que civiles las convencieran de marcharse.



Los talibanes han multiplicado sus gestos de apaciguamiento hacia la población desde que entraron a Kabul el domingo tras una fulgurante ofensiva con la que en diez días tomaron el control de casi todo el país y del palacio presidencial, abandonado por Ashraf Ghani, quien huyó al extranjero.



Pero para muchos afganos será difícil confiar en ellos. Cuando gobernaron Afganistán, entre 1996 y 2001, impusieron una versión ultrarrigurosa de la ley islámica, y las mujeres fueron relegadas a las tareas domésticas y solo podían salir en compañía de un hombre.



Ante el “rápido deterioro de la situación en materia de seguridad y de derechos humanos” y “la situación de emergencia humanitaria”, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) pidió prohibir la repatriación de afganos.



El triunfo de los talibanes provocó el lunes escenas de pánico y caos del aeropuerto de Kabul, adonde se precipitaron miles de personas desesperadas que intentaban huir.



Washington envió 6.000 soldados para asegurar el aeropuerto y desalojar a unos 30.000 estadounidenses y colaboradores civiles afganos que temen por sus vidas. España, Alemania, Francia, Holanda, el Reino Unido y varios otros países aceleraron este martes la repatriación de sus ciudadanos.

Los talibanes garantizan a EE. UU. que dejarán pasar a civiles al aeropuerto

De otro lado, Estados Unidos aseguró este martes que ha recibido garantías de los talibanes de que permitirán el paso seguro al aeropuerto de Kabul de los civiles que quieran abandonar Afganistán, tras la toma de la capital por parte de los insurgentes.



"Los talibanes nos han informado que están preparados para proporcionar un paso seguro de los civiles al aeropuerto, y nuestra intención es asegurarnos de que cumplen ese compromiso", dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una rueda de prensa.



Preguntado por si Estados Unidos reconoce a los talibanes como el Gobierno legítimo en Afganistán, Sullivan respondió que es "prematuro" responder a esa cuestión porque la situación en el país es "caótica", pero que el grupo insurgente aún tiene que "demostrar" al mundo qué tipo de líderes quieren ser.

AFP y EFE

