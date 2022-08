La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó las maniobras militares chinas en torno a la isla como un "acto irresponsable" que aviva las tensiones en el Indopacífico, reclamó contención a Pekín y pidió el apoyo de la comunidad internacional.



(Lea también: China inicia tácticas de intimidación contra Taiwán y advierte de escalada)

En un mensaje en video difundido por la oficina presidencial, el primero desde que comenzó esta crisis a cuenta de la visita a Taipéi el miércoles de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, Tsai dijo que Taiwán no contribuirá a la escalada de tensiones pero defenderá su soberanía.



Para la líder taiwanesa, el lanzamiento de once misiles balísticos que China llevó a cabo ayer en el Estrecho de Taiwán es un "acto irresponsable" por la cercanía de numerosas rutas aéreas y marítimas internacionales.

Tsai aseguró que su Gobierno trabaja para asegurar la seguridad de las operaciones en los puertos y aeropuertos de la isla, así como la estabilidad de los mercados financieros y pidió a la población que se mantenga alerta ante posibles ciberataques y la difusión de información falsa por parte de China.



(Le puede interesar: 'Aquellos que ofendan a China deben ser castigados', dice canciller Wang Yi)

Nancy Pelosi en Taiwán Foto: Handout / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA) / AFP

Además, la mandataria urgió a la comunidad internacional a apoyar la democracia taiwanesa y a enfrentar de forma conjunta la respuesta militar de Pekín, que calificó de "unilateral e irracional".



En su discurso de cuatro minutos, Tsai subrayó que Taiwán busca trabajar con los países de la región y aliados democráticos internacionales para "mantener la paz" en la región del Indopacífico.



Agradeció asimismo al G7, que integra a las siete economías más desarrolladas del mundo, su llamada de atención a China para que evite el uso de la fuerza en Taiwán.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy

Pelosi, afirmó el viernes en Tokio que su país "no permitirá" que China aisle a Taiwán.

​

(Siga leyendo: China impone nuevas sanciones contra Taiwán tras llegada de Pelosi a la isla)



"Ellos pueden intentar evitar que Taiwán visite o participe en otros sitios, pero no aislarán a Taiwán al impedirnos viajar allí", declaró Pelosi.



Aclaró asimismo que su visita esta semana a Taipéi "no es para cambiar el statu quo aquí en Asia, cambiar el statu quo en Taiwán".

Y es que menos de 24 horas después de la visita a Taiwán de Pelosi, considerada por China una provocación, el Ejército del gigante asiático inició maniobras militares con fuego real que causaron el cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de la isla, una de ellas a unos 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.



Los ejercicios, que inician este viernes su segunda jornada, se prolongarán hasta el domingo, de acuerdo a medios estatales chinos.



(Le puede interesar: Nancy Pelosi afirma que llegó a Taiwán en 'son de paz para la región')



Durante los últimos tres días Taipéi también ha denunciado incursiones de aviones militares chinos en su autodefinida Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), algunos de los cuales habrían cruzado la línea media del Estrecho.



Las maniobras chinas han provocado numerosos retrasos y cancelaciones en rutas tanto aéreas como marítimas que pasan por la zona.

*Con información de AFP y Efe

