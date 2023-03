Taiwán advirtió este jueves a Honduras de "no caer en la trampa de la deuda china", en respuesta a la intención del país centroamericano de establecer relaciones diplomáticas con Pekín debido a sus "necesidades" económicas.



(Lea también: Cuáles son los principales puntos de conflicto entre China y Occidente)



El jefe de la diplomacia hondureña, Eduardo Enrique Reina, justificó este miércoles su decisión por las "enormes" necesidades del país, uno de los más desfavorecidos del continente con el 74 por ciento de sus casi 10 millones de habitantes en la pobreza.



(Además: Claves del acuerdo Aukus, pacto con el que EE. UU planea hacerle frente a China)

Pero Honduras, al intentar establecer relaciones diplomáticas con China, tomaría una decisión en detrimento de su histórica alianza con Taiwán. Y de confirmarse ese giro, solo quedarán 13 países en el mundo que reconozcan oficialmente a Taiwán -Paraguay, Haití y otras siete pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico-, una nueva victoria para Pekín en su esfuerzo de aislar internacionalmente a la isla.



¿Qué implica esto y por qué la presión aumenta contra Taiwán? Acá le explicamos.



(Le recomendamos: China reanudará aprobación de visados detenida por pandemia: ¿qué implica esto?)

¿Por qué a Pekín le importa el reconocimiento?

Al final de la guerra civil de China en 1949, las fuerzas comunistas de Mao Zedong derrotaron a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se establecieron en Taiwán.



La isla se ha gobernado de forma autónoma desde entonces, pero Pekín la considera parte de su territorio y promete retomarla un día, incluso por la fuerza si fuera necesario.



(Puede leer: Las tácticas de China para reactivar su economía, según el nuevo primer ministro)



China se irrita ante cualquier intento de tratar a la isla como una nación independiente. Bajo el principio de "Una sola China", ningún país puede mantener relaciones oficiales en paralelo con Pekín y Taipéi.



Taiwán mantiene una política similar y rompe lazos con los países que reconocen a las autoridades comunistas.

¿Por qué crece la presión sobre Taiwán?

Durante los ocho años de presidencia en Taiwán de Ma Ying-jeou, amistoso con Pekín, la isla solo perdió el reconocimiento diplomático de un país. Pero las relaciones se envenenaron en 2016 con la elección de la presidenta Tsai Ing-wen.



La nueva dirigente enfureció a China al defender que Taiwán es una nación soberana "ya independiente" que no está subordinada a Pekín. Desde entonces, China incrementó la presión militar y diplomática sobre la isla y ha birlado ocho aliados a Taipéi. Honduras sería el noveno.



(Siga leyendo: ¿Qué implica para Occidente el tercer mandato de Xi Jinping en China?)

Facebook Twitter Linkedin

Valla de propaganda militar en China. Foto: EFE/EPA/MARK R. CRISTINO

¿Cómo China seduce a los aliados de Taiwán?

China usó su poderío económico para arrebatar varios aliados a Taiwán, especialmente en América Latina. El cercano cambio de Honduras llega semanas después de que el país centroamericano anunciara negociaciones con China para la construcción de una gran presa hidroeléctrica.



Pero el gigante asiático ofrece mucho más que inversiones en infraestructura, apuntan los analistas.



"China representa un mercado de los más grandes del mundo y en crecimiento y en expansión", dice Henry Rodríguez, jefe del departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.



(Lea también: Desaparición de millonarios en China: ¿qué hay detrás del misterio?)



"Taiwán ha sido un socio de años de Honduras, nos ha apoyado, aunque por allí dicen que no es muy significativo el apoyo que dan al país porque lo tasan a unos 50 millones de dólares al año y que de China se puede tener más apoyo", agrega.

¿Taiwán tiene aliados poderosos?

Aunque cambió el reconocimiento diplomático a Pekín en 1979, Estados Unidos se mantiene como el principal aliado de Taiwán.



La potencia norteamericana sigue una política ambigua de "reconocer" las reivindicaciones de Pekín sobre la isla, lo que no supone aceptar su soberanía sobre ella. Se opone tanto a la independencia de Taiwán como a cualquier intento de China de tomarlo por la fuerza.



También mantiene sus relaciones comerciales con esta isla y es su principal suministrador de armas.



(Vea también: ¿Por qué los chinos se resisten a la campaña para tener hijos?)

Estados Unidos, como el socio económico más importante de Honduras, puede ofrecer incentivos económicos a Tegucigalpa y/o aplicar presión diplomática. FACEBOOK

TWITTER

Taiwán también conserva profundos vínculos comerciales con Europa y otras partes del mundo, especialmente gracias a su dominio en la producción de semiconductores, cruciales en la economía global.



Los analistas opinan que Estados Unidos todavía puede intervenir para frenar el cambio de postura de Honduras.



"Desde hace mucho tiempo, Washington ha considerado Centroamérica dentro de su esfera de influencia y no ve con buenos ojos cualquier influencia adicional de China en la región", dice Gary Sands, exdiplomático estadounidense y analista en la consultoría geoestratégica Wikistrat. "Hasta cierto punto, Estados Unidos, como el socio económico más importante de Honduras, puede ofrecer incentivos económicos a Tegucigalpa y/o aplicar presión diplomática", apunta.



(Además: China lanza advertencia a EE. UU. y reitera postura sobre Ucrania y Taiwán)



América Latina ha sido escenario crucial de las disputas entre Pekín y Taipéi desde que se separaron en 1949 tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la guerra civil

china. Alineados con Washington, todos los países centroamericanos se mantuvieron durante décadas ligados a Taiwán. Pero ahora solo Honduras, Guatemala y Belice mantienen lazos con la isla. Costa Rica (en 2007), Panamá (2017), El Salvador (2018) y Nicaragua (2021) rompieron con Taipéi y se vincularon a Pekín, que lleva muchos años buscando que cambien de bando los aliados diplomáticos de Taipéi.

¿Cómo impacta la pérdida de aliados a Taiwán?

A pesar del menguante número de países que lo reconocen, Taiwán no podría considerarse aislado internacionalmente incluso si se quedara sin aliados oficiales, dicen los analistas.



"Los vínculos fuertes y multifactoriales con economías y democracias influyentes son mejores para solidificar la presencia internacional de Taiwán que los lazos oficiales con países relativamente pequeños", opina J. Michael Cole, un consultor radicado en Taipéi para el International Republican Institute.



(Siga leyendo: La ley con la que EE. UU. podría prohibir TikTok en los dispositivos del país)



"Las autoridades y las oenegés en Taiwán han sido muy activas en gestionar relaciones con socios internacionales a través de canales no oficiales", afirma Lo Li-chia, analista político en la Universidad de Canberra. "Esta parte no desaparecería incluso si Taiwán tiene nulo reconocimiento internacional", asegura.

¿Por qué Honduras plantea relaciones con China?

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, sorprendió el martes al anunciar que impulsará la apertura de relaciones "oficiales" con China, sin precisar si ello implicará una ruptura de los tradicionales lazos con Taiwán.



El gobierno de Castro propuso "un cambio de la visión de la relación" con Taiwán, porque se "había creado un esquema basado mayormente en temas de donaciones y proyectos" de cooperación, argumentó el jefe de la diplomacia hondureña, Eduardo Enrique Reina.



El canciller se refirió puntualmente al programa de asistencia de 50 millones de dólares anuales que "se había hablado de ampliarlo a 100 millones de dólares, pero aún es poco". Tegucigalpa también propuso sin éxito "readecuar la deuda" con Taiwán por 600 millones de dólares, indicó.



(Lea también: Qin Gang, nuevo canciller chino, debuta con un discurso firme contra EE. UU.)

¿Qué dice Taiwán?

Taiwán "nunca competirá con China por diplomacia monetaria", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés. En su comunicado, el ministerio advirtió a Hondruas "no beber veneno para saciar su sed ni caer en la trampa de la deuda china, pues el país ya está plagado de problemas de deuda".



La advertencia de Taipéi fue similar a la que hizo un día antes, cuando previno al país centroamericano de "tomar la decisión errónea de dañar la larga amistad entre Taiwán y Honduras".



Las autoridades de la isla también informaron de una reunión el miércoles entre el embajador hondureño en Taipéi, Harold Burgos, y el viceministro taiwanés de Relaciones Exteriores.



(Le puede interesar: Las empresas chinas se están mudando a México)

Facebook Twitter Linkedin

La presidente electa Xiomara Castro. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

¿Qué tipo de relaciones?

El 27 de enero de 2022, el vicepresidente de Taiwán, William Lai Ching-te, asistió a la toma de posesión de Xiomara Castro. Inmediatamente después, el canciller Reina anunció que continuaban las relaciones con Taiwán.

Ahorita las relaciones

China-Estados Unidos están muy tensas. Desde ese punto de vista sería una decisión muy desafortunada. FACEBOOK

TWITTER

El analista hondureño Raúl Pineda le explicó a la AFP que el anuncio "no aclara qué tipo de relaciones" serían y que si "son diplomáticas, eso va a generar un rompimiento con Taiwán y un distanciamiento con Estados Unidos". "Ahorita las relaciones

China-Estados Unidos están muy tensas. Desde ese punto de vista sería una decisión muy desafortunada" del gobierno de Castro, añadió.



Alexander Huang, un analista político de la Universidad Tamkang de Taipéi, consideró que Taiwán tiene recursos limitados para resistir el poderío de China en el terreno diplomático.



"Los aliados diplomáticos formales de Taiwán son relativamente pequeños y tienen capacidad limitada de resistir las atracciones del mercado y las oportunidades de negocios de China continental", dijo Huang a la AFP.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO