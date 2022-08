Un total de 21 aviones militares chinos entraron este martes en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán, denunció el Ministerio de Defensa de la isla en un comunicado.



La cartera dio a conocer las incursiones en la madrugada del miércoles, poco después de que llegase a la isla de visita la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, un viaje que Pekín calificó de "provocación".

Según el Ministerio castrense, cazas J-16 y J-11, aviones-radar KJ-500 y aviones de reconocimiento Y-8 e Y-9 participaron en la incursión, que tuvo lugar en la parte suroeste de la ADIZ taiwanesa.



Las irrupciones se produjeron el martes, cuando Pelosi aún no había llegado a Taiwán pero medios estadounidenses y taiwaneses daban por segura la visita.



La Fuerza Aérea isleña emitió advertencias por radio y movilizó unidades para "responder" a la incursión en la ADIZ, la cual no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo, sino que abarca un área más extensa que incluye áreas de China continental.El Ministerio de Defensa de la isla comenzó a informar de la irrupción de aviones chinos en su ADIZ en 2009.

Nancy Pelosi en Taiwán. Foto: Handout / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs (MOFA) / AFP

En el último año aumentó el número de incursiones chinas, acciones que han sido condenadas tanto por Taiwán como por Estados Unidos.



Estos movimientos alcanzaron su pico de frecuencia a comienzos de octubre del año pasado, cuando Pekín celebraba el aniversario de la fundación de la República Popular China.



La visita de Pelosi ha irritado profundamente al Gobierno chino, que ha respondido en las últimas horas con sanciones económicas y con el anuncio de maniobras militares en los próximos días en las aguas que rodean Taiwán.



China reclama la soberanía sobre la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.

Un residente observa una noticia sobre la esperada visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en Taipei, Taiwán. Foto: EFE/ Ritchie B. Tongo

Taiwán, con quien EE.UU. no mantiene relaciones oficiales, es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y EE.UU., debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático.

EFE

