En Bangkok, Tailandia, Charn Janwatchakal durmió durante 21 años con su esposa muerta. La historia salió a la luz pública luego de que el hombre pidiera ayuda de una fundación para enterrarla, pues ya no se sentía en capacidad de cuidar el cadáver.

De acuerdo con 'The Straits Times', el hombre, de 72 años, tuvo un accidente que afectó su salud, pero durante dos meses fue cuidado por la fundación Phet Kasem de Bangkok, cuyo personal lo visitó y alimentó durante dos meses.

En la organización todos estaban seguros de que vivía solo, pues durante sus visitas no notaron nada inusual, hasta que el anciano les pidió ayuda para cremar el cuerpo de su difunta esposa.



Charn Janwatchakal mantenía el cuerpo inerte de su pareja en un ataúd en su pequeña habitación desde 2001, año en el que el anciano notificó el deceso.



Según medios internacionales, el hombre no pudo superar el fallecimiento de su compañera de vida por lo que tomó la decisión de ambalsamarla. De hecho, se conoció que a diario hablaba con ella y la trataba como si estuviera viva.

Janwatchakal solía vivir con su esposa y sus dos hijos, pero estos lo abandonaron porque no estuvieron de acuerdo con el actuar de su padre, quien argumentaba conservar los restos de su esposa por amor.



"Solo vas a hacer un breve negocio y volverás a casa de nuevo. No será mucho tiempo, lo prometo", sollozaba Janwatchakal mientras movilizaban el cuerpo de su pareja para cremarlo, registró 'The Straits Times'.



Luego, como lo aseguró, el sujeto tomó la caja con las cenizas y las volvió a llevar junto a él a su habitación.



De acuerdo con el medio mencionado, el anciano fue médico del Ejército Real de Tailandia y su esposa era funcionaria del Ministerio de Salud Pública. Ahora, Charn se convirtió en voluntario de la fundación, mientras la entidad se comprometió a cuidarlo.



Por otro lado, las autoridades no harán efectiva ningún tipo de sanción contra el hombre porque se notificó la muerte de la mujer recién falleció. Los internautas de Tailandia han apodado a Janwatchakal como 'el hombre del amor sin fin'.

