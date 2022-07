El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, anunciaron este sábado su dimisión después de que miles de manifestantes irrumpieran en sus residencias oficiales en una jornada de multitudinarias protestas en Colombo contra el Gobierno por su gestión de la crisis económica.



(Sri Lanka: manifestantes entran a la residencia oficial del Presidente)



Mientras las calles se llenaban de cánticos contra Rajapaksa, evacuado a un lugar seguro en una jornada que dejó imágenes de manifestantes exultantes bañándose en la piscina de la residencia presidencial y ejercitándose en su gimnasio, Wickremesinghe anunció en primer lugar su dimisión.

El portavoz del Parlamento de Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena, anunció por su parte la dimisión de Rajapaksa. "Porque quiere entregar el liderazgo del país pacíficamente, me pidió que informase a la nación de que su dimisión será entregada el miércoles (13 de julio)", dijo Abeywardena en un mensaje televisado.



Cientos de manifestantes entraron este sábado por la mañana en la residencia oficial de Rajapaksa tras romper el perímetro de seguridad, a pesar de que la Policía recurrió a gases lacrimógenos para impedir la intrusión, afirmó el diario esrilanqués Ada Derana.



El mandatario había previamente abandonado la zona, alertado por las fuerzas de seguridad sobre la masiva manifestación convocada desde hacía días en Colombo, aunque desde entonces el dirigente no se ha mostrado en público y su paradero es desconocido.



La jornada dejó imágenes, emitidas en directo por televisiones locales y en las redes sociales, de cientos de personas dándose un relajado baño en la piscina presidencial, probando las máquinas del gimnasio o incluso en dormitorios de la residencia. Los manifestantes irrumpieron también en los edificios de la Secretaría Presidencial y en la residencia oficial de Temple Trees del primer ministro. Además, la oficina del primer ministro les acusó de haber incendiado la casa privada de Wickremesinghe al anochecer.

🇱🇰 | Manifestantes en la residencia del presidente de Sri Lanka. pic.twitter.com/4KE0rsiIXZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 9, 2022

"Manifestantes han entrado en la residencia privada del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, y la han incendiado", dijo la oficina del mandatario en un comunicado.



El diario esrilanqués Daily Mirror mostró imágenes de cientos de personas congregadas en torno a la residencia privada de Wickremesinghe en Colombo, en un ambiente cargado por el humo y con la casa en llamas al fondo.



Ada Derana informó que las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y atacaron durante la tarde a manifestantes fuera de la residencia del primer ministro. "Condeno de todo corazón el brutal e inhumano ataque contra los periodistas de News First por oficiales de Policía estacionados para proteger a Ranil Wickremesinghe.



Vergüenza, primer ministro ilegítimo", lanzó en Twitter el político opositor y dirigente del Samagi Jana Balawegaya (SJB), Sajith Premadasa. Un portavoz del Hospital Nacional de Colombo afirmó a los medios de comunicación que al menos doce personas han resultado heridas. Por su parte, los manifestantes se mostraron durante la jornada inamovibles en sus peticiones de dimisión.



"Lo que gano no me basta para vivir, ya que todo es tan caro. Vivo con mis padres y me ayudan pero, ¿cuánto puedo continuar así? Creo que si Gotabaya se va, las cosas irán a mejor", dijo a Efe Sarasi Thanuja, de 21 años, desde uno de los focos de las protestas en la capital.



EFE

