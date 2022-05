El Gobierno de Sri Lanka pidió este miércoles a la población que no haga colas en las gasolineras, ya que no servirá de nada.



Las autoridades señalaron que carecen de combustible para abastecerse en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país. Además, no cuentan con reservas de dólares suficientes para adquirir nuevos cargamentos.

"No permanezcan en las colas. Incluso si se quedan, carecemos de mecanismos para proporcionar gasolina. Pedimos respetuosa y amablemente que no se queden en las estaciones de servicio", afirmó en una intervención en el Parlamento el recién nombrado ministro de Energía de Sri Lanka, Kanchana Wijesekera.

El funcionario explicó que garantizar el suministro de gasolina en el país se ha convertido en todo un desafío, ya que no disponen de dólares suficientes para hacer frente a los pagos: necesitan 530 millones de dólares para importar en junio combustible, mientras deben aún 735 millones de dólares de envíos anteriores.

El suministro de diésel, al menos, está garantizado por el momento, anotó.

Sri Lanka vive la peor crisis económica desde su independencia del Imperio británico en 1948, y desde hace meses sufre la escasez de medicamentos, alimentos y combustible, una situación que se agravó por la falta de divisas internacionales para importar.

La crisis económica desencadenó además una crisis política, con miles de manifestantes solicitando la dimisión en bloque del Gobierno por supuesta incompetencia y corrupción, algo que llevó la semana pasada al entonces primer ministro, Mahinda Rajapaksa, a dimitir tras choques durante las protestas con nueve muertos.

Violentas protestas en Sri Lanka. Foto: EFE

Su hermano y presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, se mantiene en el cargo, mientras las autoridades tratan de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un posible rescate financiero tras suspender temporalmente en abril el pago de su deuda exterior.

Hace dos semanas, el Ministerio de Finanzas de Sri Lanka informó de que las reservas de divisas extranjeras habían caído en la isla a menos de 50 millones de dólares y sus ingresos habían registrado un mínimo histórico.

El importante sector turístico, por su parte, ha sido azotado primero por los atentados yihadistas de 2019 y después por la pandemia.

El recién nombrado primer ministro, Ranil Wickremesinghe, que llegó a decir el pasado lunes en un discurso que solo quedaba un día de combustible en la isla y lo peor estaba todavía por llegar, anunció este 18 de mayo en el Parlamento que el país acaba de recibir del Banco Mundial una inyección monetaria de 160 millones de dólares.

"Ese dinero no se concedió para combustible, pero hemos preguntado si podemos usarlo para comprar combustible", explicó Wickremesinghe, que reveló también que esperan que lleguen más fondos provenientes del Banco Asiático de Desarrollo.

Al obstáculo de la falta de divisas extranjeras para obtener combustible se sumaron las inclemencias meteorológicas, que impidieron descargar un cargamento de gas, según señaló en un comunicado el principal distribuidor de gas licuado del país, Litro.

"Hay un retraso en la distribución, por lo tanto, no se queden en las colas", insistió también la compañía, después de meses de continuas esperas durante horas en las estaciones de servicio, faltas de gas para cocinar o de combustible para los vehículos.

EFE