El presidente de Sri Lanka llegó este jueves a Singapur procedente de Maldivas, en una visita privada según la ciudad-Estado del sudeste asiático, un día después de que el mandatario huyera de su país.



(Le podría interesar: Sri Lanka: presidente y primer ministro anuncian su dimisión tras protestas)



Gotabaya Rajapaksa, su esposa Ioma y sus dos guardaespaldas llegaron a bordo de un avión de la compañía saudita Saudia, dijo a la AFP una fuente del aeropuerto.



(Le podría interesar: Sri Lanka: manifestantes entran a la residencia oficial del Presidente)

El avión aterrizó en el aeropuerto Changi de Singapur a las 19H17 locales (11H17 GMT), según periodistas de la AFP en el terreno.



La prensa se congregó en el aeropuerto después de que trascendió que el presidente se dirigía a esta ciudad-Estado.



De inmediato, Singapur afirmó que Rajapaksa ingresó en visita privada y no recibió asilo.



"Está confirmado que a Rajapaksa se le permitió entrar en Singapur en visita privada", dijo en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores.



"No pidió asilo y tampoco le fue otorgado. Singapur en general no acepta pedidos de asilo", agregó.

Protestas en Sri Lanka tras crisis política por renuncia del presidente. Foto: AFP

Rajapaksa huyó el sábado de su residencia, tomada por asalto por los manifestantes que lo acusan de su mala gestión en medio de la peor crisis económica de la historia del país.



El mandatario logró partir el miércoles de Sri Lanka en dirección de Maldivas y este jueves viajó a Singapur.



Según fuentes de seguridad, el mandatario se quedaría en Singapur durante algún tiempo, antes de irse a los Emiratos Árabes Unidos.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP​

