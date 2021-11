Singapur no dará más tratamiento gratuito a no vacunados que se infecten

El Ministerio de Sanidad de Singapur anunció que a partir del próximo 8 de diciembre empezará a cobrar el tratamiento de los pacientes que se contagien de covid-19 luego de que hayan decidido no vacunarse.



En un comunicado, la entidad recordó que en la actualidad el Gobierno de Singapur asume la totalidad de la factura médica de habitantes, residentes permanentes y titulares de pases de trabajo a largo plazo que se contagian de covid-19 y deben ser atendidos por los servicios médicos.

“Esto fue para evitar que las consideraciones financieras aumentaran la incertidumbre y la preocupación del público cuando el covid-19 era una enfermedad emergente y desconocida”, explicó la entidad.



A la fecha, los únicos tratamientos médicos que no cubría el Gobierno eran aquellos de las personas que daban positivo luego de hacer un viaje al exterior.



Sin embargo, a partir de ahora, las autoridades tomaron la determinación de dejar de pagar las facturas y gastos médicos de las personas que den positivo luego de rechazar la vacuna.



La decisión se tomó teniendo en cuenta que las personas no vacunadas constituyen la mayoría de pacientes internados en los centros de salud e “imponen presión” sobre el sistema de atención médica de dicho país.



“Actualmente, las personas no vacunadas constituyen una gran mayoría de las que requieren cuidados intensivos para pacientes hospitalizados y contribuyen de manera desproporcionada a la presión sobre nuestros recursos sanitarios. Por lo tanto, a partir del 8 de diciembre de 2021, comenzaremos a cobrar a los pacientes de covid-19 que no estén vacunados por elección”, anunció el Ministerio.



Según Ong Ye Kung, ministro de Salud de Singapur, aunque los hospitales preferirían no cobrar a los pacientes, esta es una medida que busca alentar a todos a vacunarse a tiempo.



Así las cosas, todos los pacientes que hayan decidido no vacunarse y sean ingresados por covid-19 en un hospital tendrán que asumir el costo de su tratamiento. Estas personas podrán seguir disponiendo de arreglos y programas de financiación para cubrir el valor de su atención médica si se contagian.



Por su parte, el Gobierno seguirá cubriendo los gastos médicos de las personas que ingresen a los hospitales por covid-19 y que hayan sido vacunadas contra el virus.



El 85 por ciento de la población ha recibido sus dos dosis de vacuna contra el covid-19. Foto: Robyn Beck. AFP

“Para la mayoría de los que están vacunados, este enfoque especial para las facturas de covid-19 continuará hasta que la situación del virus sea más estable”, recalcó el Ministerio.



También se cubrirán las facturas de los niños menores de 12 años y de las personas que por alguna condición médica no se han podido vacunar al no ser elegibles para recibir el biológico.



De igual forma, hasta el 31 de diciembre tampoco se cobrará a las personas parcialmente vacunadas para que tengan el tiempo de completar sus esquemas.



“A partir del 1.° de enero de 2022, solo los pacientes covid-19 que estén completamente vacunados y que no hayan viajado recientemente tendrán sus facturas médicas de covid completamente pagadas por el gobierno”, concluyó el Ministerio.



Según las cifras de Sanidad de Singapur, hasta el momento el 85 por ciento de su población ha recibido sus dos dosis de la vacuna contra el covid-19. Un 18 por ciento ya recibió dosis de refuerzo.



