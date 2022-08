El segundo país más rico del mundo ahora le apuesta a ser también el mayor centro mundial para el talento. A través de una nueva serie de incentivos dentro del panorama laboral, Singapur promete tanto a sus trabajadores como a las empresas convertirse en un lugar estable para invertir, vivir y trabajar.



Con el objetivo de enfrentarse a un mercado laboral cada vez más ajustado y cambiante, el Ministerio de Mano de Obra (MOM) del país asiático ha anunciado este lunes una serie de nuevas reglas que beneficiarían principalmente a extranjeros y compañías internacionales.

“Como país con pocos o ningún recurso natural, el talento es nuestro único recurso y la adquisición de talento es una estrategia ofensiva para nosotros”, fueron las palabras del ministro de Mano de Obra singapurense, Tan See Leng, al referirse a los incentivos lanzados por el Estado para atraer trabajadores.



La búsqueda mundial de talentos se encuentra más activa que nunca y Singapur ya ha comenzado a mostrar sus primeros avances en el crecimiento del competitivo mercado laboral. Esta vez, la introducción de una nueva visa de cinco años para ciudadanos extranjeros sería una de sus principales estrategias para consolidar la fuerza de trabajo en el país que tras la pandemia ha tenido una constante recuperación económica, de acuerdo con el MOM.



(Lea también: Crisis en Irak: manifestantes asaltan el palacio presidencial).

Overseas Networks & Expertise (ONE) Pass es el nuevo pase de trabajo mediante el cual los trabajadores del país asiático con salarios mensuales fijos de 30.000 dólares (un poco más de 130 millones de pesos colombianos) podrán laborar simultáneamente para varias empresas del país.



Con esta iniciativa que entrará en vigencia el 1°. de enero de 2023, los extranjeros no solamente tendrán la posibilidad de obtener un pase de trabajo durante cinco años en el país sino que también podrán trabajar para un empleador, operar un negocio e incluso varios comercios.



No obstante, el salario no será el único factor a tener en cuenta para aplicar al pase laboral. Los candidatos internacionales deberán demostrar que han trabajado para una empresa en el extranjero durante al menos un año. De no ser así, tendrán que probar su futura vacante en una compañía establecida en Singapur.



(Siga leyendo: El país donde durante décadas solo los ricos podían obtener pasaportes).

Las personas con logros sobresalientes en campos como las artes y la cultura, los deportes, la ciencia y la tecnología, y la academia y la investigación también podrán aplicar al pase sin necesidad de cumplir con los criterios salariales mencionados anteriormente.

Aunque constituye una propuesta promisoria, los cambios no terminan allí. A partir del 1°. de septiembre del próximo año Singapur planea eximir a algunas compañías de la necesidad de anunciarse localmente antes de contratar a extranjeros, bajo un sistema de Marco de Consideración Justa, con el que se espera reducir los tiempos de tramitación de los pases existentes de profesionales internacionales.



Algunos afamados empresarios ya han comenzado a dar el visto bueno a las decisiones anunciadas por el gobierno. “Parece que Singapur realmente está abordando la brecha en el extremo superior del talento, no solo en términos de salario, sino también de capacidades. El talento, a nivel mundial, es bastante móvil y hay una serie de centros competitivos que intentan acceder a ese talento global”, expresó Amit Gupta, presidente de TiE Singapur para el medio estadounidense ‘Bloomberg’.



Pese a sus arriesgadas apuestas por brindar mayores oportunidades laborales a los trabajadores, Singapur no sería el único país en busca de talentos internacionales. Hong Kong y Tailandia también se han mostrado firmes en sus propuestas de mejorar las visas globales.



(De interés: Tailandia: cuatro muertos y nueve heridos en accidente de inmigrantes birmanos).

Facebook Twitter Linkedin

Las nuevas reglas de empleo en Singapur comenzarán a regir desde este año 2022. Foto: iStock

En el caso del país del sudeste asiático, su gran propuesta consiste en introducir una visa de 10 años para atraer trabajadores calificados e inversionistas con el objetivo de incentivar un crecimiento en la economía.



Hasta el momento, Singapur ha dejado ver sus intenciones de abrir sus puertas al mundo al tiempo que ha mostrado su compromiso por salvaguardar los empleos locales. Aunque aún no se conocen cuáles serán los efectos reales de este tipo de cambios o si le ganará la batalla a sus fuertes contendores, lo cierto es que las decisiones del gobierno pretenden combatir la escasez de talentos globales y convertir al país en un centro financiero mundial.

Más noticias

China: confirman pena de muerte a norteamericano por asesinar a su pareja

India demolerá las Torres Gemelas de Noida, las más altas de ese país

Japón: director de la policía renuncia por el asesinato de Shinzo Abe

Tendencias EL TIEMPO