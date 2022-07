La Policía japonesa identificó este viernes a Yamagami Tetsuya, un hombre desempleado de 41 años y exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa (Ejército nipón), como el presunto agresor que disparó al ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien fue ingresado en el hospital en parada cardiorrespiratoria y posteriormente falleció.



Tetsuya, procedente de la ciudad de Nara, en el oeste de Japón, fue arrestado por intento de asesinato mientras sostenía un arma con la que habría disparado en dos ocasiones al exmandatario nipón.



Según fuentes del Ministerio de Defensa japonés, el supuesto agresor trabajó en la rama naval de las Fuerzas de Autodefensa, encargadas de la defensa del archipiélago, durante tres años hasta 2005.



El exmandatario nipón recibió este viernes disparos de escopeta por la espalda mientras ofrecía un discurso de campaña en la calle cerca de una estación de tren en la ciudad de Nara, según informó la policía local, que detuvo a Tetsuya como supuesto autor del ataque.



Los mítines electorales suelen celebrarse en Japón en plena calle y con escasas medidas de seguridad, debido al bajo índice de criminalidad y de ataques con armas de fuego propios del país asiático.

Las motivaciones del atacante

En un país donde la violencia con armas de fuego es rara, el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe plantea grandes interrogantes sobre el asesino y sus motivaciones.



Abe acababa de comenzar un discurso de campaña en la ciudad occidental de Nara el viernes cuando le dispararon por la espalda, desde una distancia de unos tres metros. Se escucharon dos disparos.



Momentos después, el personal de seguridad derribó a un hombre que vestía camiseta gris, pantalón caqui y tapabocas. El perpetrador fue identificado como Yamagami Tetsuya, de 41 años y exmiembro de la Armada de Japón.



El autor del ataque fue inmovilizado en el mismo lugar de los hechos por los servicios de seguridad de Abe antes de ser detenido por la policía, según puede verse en imágenes captadas por la cadena estatal NHK.



Numerosos testigos presenciales captaron otros vídeos que se hicieron virales y en los que se aprecia el momento del disparo, que dejó una nube de humo, y a Abe en el suelo siendo atendido por los servicios médicos.

El hombre arrestado le dijo a la policía que estaba "frustrado" con Abe y que había planeado matarlo, informó la emisora NHK, citando a la policía. Pero afirmó no haber atacado al ex primer ministro por sus creencias políticas.



El periódico Mainichi dijo que estaba apuntando a un líder religioso que no asistía a la manifestación, lo que aumentó la confusión.



NHK informó que el arma era de confección casera y una imagen en primer plano del arma en el piso mostró que al parecer estaba pegada con cinta adhesiva. Se trataba entonces de un arma de fabricación casera similar a una escopeta y construida ensamblando varios tubos.



La policía registró el domicilio del atacante en Nara tras los hechos y halló otros artefactos como pistolas y explosivos. El exmilitar confesó a la policía que había fabricado él mismo todo este armamento.

El asesinato ha sacudido a un país poco acostumbrado a los crímenes violentos y menos aún a los atentados contra políticos, y en donde se han multiplicado las reacciones de condena, las cuales también han llegado de mandatarios de todo el mundo.

El actual primer ministro japonés, Fumio Kishida, calificó el ataque de "acto de barbarie" en un momento en que el país afronta unas elecciones, y afirmó visiblemente emocionado que "nunca se podrá perdonar", en una primera comparecencia ante los medios cuando Abe se encontraba aún hospitalizado.



"He sido ministro dentro de su Gabinete y al mismo tiempo, era buen amigo mío con quien he compartido mucho tiempo. Él amaba este país y siempre tenía una visión para su futuro", dijo Kishida tras confirmarse el fallecimiento de quien fuera su mentor político.

