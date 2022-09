El funeral de Estado en memoria del ex primer ministro japonés Shinzo Abe comenzó este martes en Tokio con la presencia de unos 4.300 asistentes, entre ellos 700 representantes de países extranjeros y de organizaciones internacionales.



Las exequias empezaron pasadas las 14.00 hora local (5.00 GMT) en el pabellón Nippon Budokan de Tokio tras el traslado allí de la urna con las cenizas de Abe, e incluyen intervenciones en recuerdo a su figura, la celebración de un minuto de silencio, la proyección de un vídeo sobre él y ofrendas florales, entre otros actos.

El homenaje a Abe, quien fue asesinado el pasado julio, se celebra rodeado de un amplio dispositivo de seguridad y entre protestas de ciudadanos, contrarios a la celebración de un acto de carácter público para uno de los líderes más influyentes y también que más polarizó el Japón de posguerra.



El portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno, fue el encargado de dar comienzo formal al inicio de la ceremonia en el pabellón, decorado para la ocasión con un retrato gigante de Abe y con arreglos florales que simbolizan las montañas de Japón, tras lo cual sonó el himno nacional y se observó un minuto de silencio.



El de Abe es el primer funeral de Estado que se celebra en Japón desde el del ex primer ministro Shigeru Yoshida en 1967, quien lideró la reconstrucción económica del país asiático tras la II Guerra Mundial.



Abe fue tiroteado en plena calle durante un acto electoral, el pasado 8 de julio, por un hombre que fue detenido tras cometer el atentado y quien confesó a las autoridades que su motivación para el magnicidio fue el respaldo del político a la controvertida Iglesia de la Unificación, también conocida como los "Moonies" o la "Secta Moon".

Cuatro días después de su asesinato ya se celebró un funeral de carácter privado en un templo budista de Tokio, al que asistieron centenares de personas entre allegados de Abe, representantes políticos y empresariales y dignatarios extranjeros. Numerosos nipones se acercaron también al templo para presentar sus respetos.



El actual primer ministro nipón, Fumio Kishida, decidió organizar un nuevo funeral financiado por las arcas públicas para permitir que representantes extranjeros y los ciudadanos pudieran rendir tributo a Abe, lo que ha generado un notable rechazo por parte de la oposición y del pueblo japonés.



Este mismo martes se han convocado varias manifestaciones en Tokio en contra del funeral y cuyo recorrido terminará cerca del pabellón donde se celebra el acto.



Según una reciente encuesta de la cadena estatal NHK, más de la mitad de los japoneses son contrarios a la celebración del funeral de Estado.

Centenares de japoneses se manifestaron este martes en un céntrico parque tokiota para protestar contra la celebración del funeral de Estado al exmandatario Shinzo Abe y pedir que se "frene inmediatamente".



Los manifestantes, que se reunieron en el parque de Hibiya antes de continuar la marcha hacia el lugar del funeral, el emblemático pabellón Nippon Budokan, portaban pancartas en las que pedían que se frene el mismo y criticaban la figura de Abe como político.



"Estoy de contra del funeral de Estado de quien sea, porque es una violación de la democracia", dijo Shimasaki Kobae, un jubilado que acudió a la manifestación y dijo que Abe es responsable de "destruir la democracia" en el país asiático.

Para Kobae la ceremonia de este 27 de septiembre supone "un rito para alabar a Abe y no se puede permitir", afirmó antes de entonar una canción protesta que decía "parar, parar, vamos a pararlo" junto a otras críticas al Gobierno actual del primer ministro Fumio Kishida.



"Personalmente, no considero que Abe sea digno de que le hagan un funeral. Aunque fuera una buena persona, no creo que se deba hacer", dijo Etsuko Takabatake, una mujer jubilada, que comparte la opinión de otros japoneses de que este tipo de evento no debe financiarse con dinero público.



Entre las pancartas de los manifestantes destacaban algunas en las que se sobreponía la foto de Abe con la del líder nazi Adolf Hitler y se criticaba al ex primer ministro por su política militarista o por haber mentido con relación a su conexión con la controvertida Iglesia de la Unificación.

EFE