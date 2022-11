Rusia y China realizaron patrullajes aéreos conjuntos en la región de Asia- Pacífico, anunció este miércoles el ejército ruso, en un momento de tensión por el conflicto en Ucrania y de rivalidad entre Pekín y Washington.



El ejército de Corea del Sur, por su parte, anunció que desplegó sus aviones de combate después de que seis aviones de guerra rusos y dos chinos penetraran sin dar aviso en su zona de defensa aérea.

Las naves abandonaron la zona y no violaron el espacio aéreo de Corea del Sur, agregó el ejército.



Según un comunicado del ministerio ruso de Defensa, un escuadrón de cazas rusos y chinos "efectuaron un patrullaje aéreo sobre el mar de Japón y el mar de China Oriental".



El ejercicio duró cerca de ocho horas y en algunas etapas del itinerario, los aviones fueron "escoltados por cazas de Estados extranjeros", explicó el ministerio ruso.



"No hubo ninguna violación de ningún espacio aéreo", destacó el ministerio ruso que afirmó que el ejercicio fue realizado en el marco de un plan de cooperación militar entre Rusia y China y que no está dirigido contra ningún país.





Rusia espera ahondar el terreno común con China en momento en que ambos países buscan desafiar a Estados Unidos en el concierto mundial.



China no ha condenado la operación militar de Rusia en Ucrania, pero pese a la amistad "sin límites" que afirma que tiene con Moscú, se negó a apoyar a Rusia con armas.



La región de Asia- Pacífico es una zona estratégica tanto para Estados Unidos, como para China y Rusia. Por su parte, Estados Unidos realiza un equilibrio entre sus esfuerzos en Ucrania, donde busca responder a las acciones de Rusia, y su estrategia en Asia, donde desea disuadir a China, especialmente de cualquier avance en Taiwán.



En este contexto de agudización de la rivalidad, el presidente chino, Xi Jinping, se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden en la cumbre del G20 hace dos semanas, donde prometieron rebajar las tensiones y trabajar para aminorar las brechas entre ambas potencias.

AFP

