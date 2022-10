El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó la anexión a Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, según sendos decretos publicados este miércoles en el portal oficial de información legal de Rusia.



Previamente esta semana los tratados de incorporación de los cuatro territorios en Rusia recibieron también el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo la víspera que el líder ruso no tenía planeado hacer declaraciones a raíz de la firma ni presidir una ceremonia como ocurriera en 2014 con Crimea. "El presidente ya intervino con un discurso (el viernes pasado), todos lo vimos y lo escuchamos, fue muy importante", dijo Peskov, quien agregó que "no habrá más declaraciones".



Este martes la anexión de las regiones ucranianas recibió también el visto bueno del Senado ruso. Las cuatro leyes fueron votadas una por una y obtuvieron el respaldo de la totalidad de los miembros de la Cámara Alta del Parlamento. Los documentos fueron presentados a los senadores por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien destacó que para Moscú no tiene importancia que Occidente no reconozca los referendos de incorporación a Rusia de esos territorios, pero allí deben "entender la nueva realidad".



(Además: La 'indignante' propuesta de Musk a Zelenski para alcanzar la paz con Rusia).



Antes de las votaciones la senadora Liudmila Nárusova llamó la atención sobre el hecho "sin precedente" de la anexión de territorios que aún se encuentran bajo control parcial de Ucrania, a lo que el presidente del Comité de Legislación Constitucional, Andréi Klishas, contestó que el Tribunal Constitucional había dado luz verde a los tratados.

Facebook Twitter Linkedin

Calles de la ciudad de Bakhmut, en Donetsk. Foto: EFE

El lunes los tratados fueron ratificados por unanimidad por la Duma o Cámara Baja, donde no hubo debate al respecto. La incorporación de los territorios ucranianos obligará a reformar el artículo 65 de la Constitución que incluye 85 entes federales. Ahora, pasan a ser 89 con la inclusión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.



Los tratados establecen que la lengua oficial en las nuevas regiones de este país será el ruso, aunque se permitirá el empleo del ucraniano, y la moneda nacional, el rublo. Mantendrán su nombre como nuevos entes de la Federación de Rusia, tanto las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como las regiones de Jersón y Zaporiyia.



El periodo de transición para la plena incorporación de los territorios en Rusia se extenderá hasta el 1° de enero de 2026. Simultáneamente con la promulgación de las leyes de anexión, el jefe del Kremlin nombró a los dirigentes interinos de las regiones incorporadas. En todos los cuatro casos, la jefatura de los territorios recae en los líderes prorrusos que ya ocupaban estos cargos antes de la adhesión a Rusia.



Así, Denís Pushilin es ahora líder interino de la república popular de Donetsk, Leonid Pásechnik, de la república popular de Lugansk, mientras que Yevgueni Balitski fue designado jefe en funciones de la región de Zaporiyia y Vladímir Saldo de la de Jersón.

Más noticias

-Director del OIEA visitará Kiev y Moscú para negociar zona segura en Zaporiyia

-Rusia recluta a más de 200.000 hombres en dos semanas para la guerra en Ucrania

-La desesperada decisión de un rapero para no ir a la guerra en Ucrania