El actor español Rodolfo Sancho visitó este miércoles por primera vez a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel de la isla tailandesa de Samui, donde cumple prisión provisional por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, y dijo que respeta a la Justicia tailandesa.



Sancho llegó a la prisión de distrito de Samui alrededor de las 8:50 horas acompañado por el abogado español Marcos García Montes y permaneció dentro del centro penitenciario unas tres horas.

Facebook Twitter Linkedin

El actor español Rodolfo Sancho tras visitar a su hijo detenido en una prisión de Tailandia. Foto: EFE

Daniel Sancho, de 29 años, se encuentra en la prisión de la isla de Samui desde el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial tras ser detenido dos días antes en la vecina isla de Phanghan, donde se cometió el crimen, que el joven confesó ante la Policía.



Tras la visita, el actor dijo a las puertas de la prisión que lo primero que quería era "expresar condolencias y mi más sentido pésame" a la familia de Edwin Arrieta.



En línea con las declaraciones que hizo este martes a Efe, el actor quiso mostrar su respeto a la Justicia de Tailandia y explicó que estaba esperando el informe de la Fiscalía, añadiendo que "hasta ese momento no podemos hacer nada más" .



(Lea también: Video: filtran escabrosa confesión de Daniel Sancho sobre el crimen de Edwin Arrieta)

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales / YouTube: Puro disfrute

La Policía cuenta con un plazo de 84 días para concluir su investigación desde el ingreso en prisión provisional de Sancho el 7 de agosto (que por lo tanto concluiría a finales de octubre), y una vez finalizada tendrá que ser enviada a la Fiscalía de Samui, donde se celebrará el juicio.



Sancho, que llegó a Tailandia el pasado domingo, afirmó que era la última vez que iba a hablar y dijo a los periodistas que esperaban fuera de la prisión que les agradecería que se fueran.



(Además: Las 5 confesiones claves de Daniel Sancho sobre crimen: ‘Traje la sierra y el machete’)



"Creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas", aseguró el actor de 48 años, que rechazó contestar a las preguntas que calificó como personales.



Las visitas regulares en la prisión de Samui de familiares y amigos suelen durar 15 minutos, pero Sancho pudo pasar más tiempo con su hijo porque iba acompañado de los abogados, a los que se les da más tiempo para entrevistarse con los presos.

Rodolfo Sancho visita por primera vez en prisión a su hijo: "Creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. No van a conseguir lágrimas" https://t.co/5WrusraE0d pic.twitter.com/4c8wVdYhZS — EL MUNDO (@elmundoes) September 6, 2023

Tras la visita, el abogado Marcos García Montes, que viajó desde España con Sancho, afirmó a los periodistas que ya se formó un grupo de trabajo para el caso.



A pesar de que normativa obliga a que el letrado que represente a Daniel Sancho sea de nacionalidad tailandesa, García Montes explicó que es normal que un equipo desde España colabore en el proceso.



(Puede leer: Dura condena e indemnización de Daniel Sancho: lo que busca familia de Edwin Arrieta)

Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas FACEBOOK

TWITTER

El abogado señaló que no desvelaría ningún detalle de las conversaciones con Sancho y apuntó que el objetivo de su equipo es conseguir una decisión judicial que contemple la transferencia de presos entre Tailandia y España, para que el joven pueda regresar a su país dentro de cuatro años.



Según un acuerdo entre los dos países, los presos españoles condenados en Tailandia pueden pedir un traslado a una prisión de España tras cumplir al menos cuatro años de su condena, siempre y cuando ésta no sea la pena capital.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, visitó a su hijo en prisión. Foto: EFE

"El objetivo nuestro, no estrategia, es una condena de prisión que sea susceptible de en cuatro años estar en España".



(Siga leyendo: Mamá de Edwin Arrieta habla por primera vez: 'Que Dios perdone a Daniel Sancho, yo no')



Tras concluir la primera ronda de visitas y diligencias en Tailandia, tanto el abogado como Sancho tienen previsto volver a España este sábado, reveló García Montes.



Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se encuentra en Samui desde el pasado 17 de agosto y ha visitado casi a diario a su hijo en la prisión de distrito de la turística isla en medio en una gran atención mediática.

Las primeras declaraciones de Sancho en Tailandia

El martes, en diálogo con Efe, el actor español ya había dicho que respetaba a las autoridades en Tailandia. "Tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia y siento el revuelo que se ha creado, el cual quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia", aseguró.

Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, a su gente y su cultura FACEBOOK

TWITTER

Y agregó: "Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, a su gente y su cultura", al recordar que Daniel viajó a Tailandia, un país que ya conocía, para practicar Muay Thai (boxeo tailandés).



En relación al proceso judicial, el actor de 48 años, se limitó a decir que espera a que la Policía entregue su informe a la Fiscalía y los abogados "para saber exactamente qué es lo que ha pasado".



Sancho, que reconoció que su familia no está pasando por un buen momento, agradeció el apoyo que ha recibido. "Quiero agradecer a toda la gente que me está poyando. He recibido cada día miles de mensajes de gente cercana y amigos apoyándome", dijo el actor.



Además, reveló que en las conversaciones que ha podido tener hasta ahora con su hijo por teléfono y videoconferencia le ha recomendado "que esté lo más tranquilo que pueda".

*Con EFE