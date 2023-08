Este martes 15 de agosto se conoció la solicitud de la policía de Tailandia para que el español Daniel Sancho, confeso asesino del médico Edwin Arrieta, sea condenado a pena de muerte. Esa petición ha causado diferentes reacciones, entre estas la del padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho.



(Puede leer: En vivo: ¿qué tan probable es la pena de muerte para Daniel Sancho en Tailandia?)

El anuncio de la policía de Tailandia fue realizado, en una rueda de prensa, en la que se informó que la investigación terminó arrojando que el español de 29 años es el autor del crimen del cirujano. Cabe recordar que Arrieta fue desmembrado.

Con la intención de mantener un perfil bajo a nivel mediático, a través de un comunicado difundido por la agencia Europa Pres, los portavoces de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres de Daniel, informaron que ninguno de ellos dos está dispuesto a seguir manteniendo relación con la prensa.



"Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, comunican su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones, de Rodolfo Sancho", señala el comunicado.



(Le recomendamos: Templo en India: 25,000 ratas 'sagradas' y el devoto acto de beber su agua)



El actor español está sometido a un gran estrés como consecuencia de la situación de su hijo. Varios medios están agolpados a la puerta de su casa y Rodolfo Sancho teme que su hija Jimena, de ocho años, sufra algún tipo de efecto.



Balfagón reveló que para la familia Sancho es "difícil". "Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado a pena de muerte a una persona que no sea tailandesa, pero vamos a confiar y a ver qué pasa", dijo la abogada, asegurando que no tienen miedo a que Daniel sea ejecutado al otro lado del mundo.



Cabe recordar que Rodolfo Sancho como su exmujer, Silvia Bronchalo, han preferido quedarse en España y no viajar a Tailandia, pero como el juicio está previsto para el próximo mes de septiembre, quizás los padres de Daniel decidan viajar al país asiático para asistir a este.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS