El renombrado actor español Rodolfo Sancho llegó a Tailandia para visitar por primera vez a su hijo Daniel, quien permanece en una cárcel por confesar el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. El famoso levantó revuelo por el fuerte mensaje que les dio a los periodistas que intentaban entrevistarlo.

Edwin Arrieta, de 44 años, fue asesinado el 2 de agosto en Tailandia cuando se había citado para unos días de vacaciones con Daniel Sancho, de 29 años. El joven aceptó ante las autoridades haberlo agredido y luego descuartizado para arrojar sus restos al mar.

Desde el 7 de agosto, el joven español se encuentra en prisión provisional en la vecina isla Koh Samui, acusado de asesinato premeditado y a la espera de juicio que se podría desarrollar en 2024. Las autoridades buscan solicitarle al juez la pena de muerte.

El fuerte mensaje de Rodolfo Sancho que incomodó

Rodolfo Sancho, Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI / YouTube: Puro Disfrute / Redes sociales.

Por la magnitud que adquirió el caso, Rodolfo Sancho, padre del confeso homicida, había preferido mantenerse en silencio. Solo hasta este 6 de septiembre arribó al país asiático para ver a Daniel.

El protagonista de la serie El ministerio del tiempo encaró a los reporteros españoles que lo esperaron a la salida de la cárcel: "No voy a contestar preguntas personales. Esto es privado, cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente".



Por la insistencia, les hizo un fuerte aviso: "Creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas".

Antes de retirarse del lugar, les dejó claro a los medios que no va a volver a atenderlos. "Es la primera y la última vez que hablo. ¿Vale? Entonces, os recomiendo y agradezco que os fuérais", dijo evidentemente molesto.

Rodolfo Sancho pide disculpas tras duras palabras

Aunque había dicho que no volvería a hablarles a los medios, el actor en su segunda visita a la cárcel se acercó con otra actitud para disculparse: "Ayer salí de un momento complicado, quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que uso para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo".

Rodolfo Sancho, Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Instagram: @rodolfo_sancho / Redes sociales.

Según explicó, en ningún momento quería parecer "frío". Además, reiteró que estaba "encantado" con la labor de "la mayoría de la prensa".

"Que se tenga un poco de cuidado, porque desde ese primer día hasta este día ha habido un montón de información que no es real", sentenció e invitó a que de ahora en adelante se consulten directamente sus posiciones sobre el caso con su portavoz en España.

¿Qué pasará con Daniel Sancho?

El joven cumple un mes en una cárcel de Tailandia, mientras sus padres y la familia del médico Edwin Arrieta alistan sus estrategias jurídicas.

Una fuente policial dijo a agencia EFE que la Policía está concluyendo el informe de la investigación sobre el caso, en el que se detallan los móviles del crimen y las pruebas que inculpan al español, además de su confesión-. Tienen previsto entregarlo a la Fiscalía a mediados de septiembre.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

Los agentes de la comisaria de Phangan cuentan con un plazo de 84 días desde que Sancho pasó a disposición judicial para concluir su investigación, en la que han participado unas 30 personas, entre agentes, investigadores, médicos forenses y buzos.

Aunque la Policía entregue el informe en los próximos días, la investigación podría continuar después, pues la Fiscalía dispondría del periodo restante de los 84 días iniciales para solicitar más pruebas si lo considera necesario.

Una vez que el informe se haya entregado a la Fiscalía y esta a su vez remita el suyo al juez antes de noviembre, el Tribunal podría fijar la fecha del juicio y tomaría hasta 2024 para conocer la condena.

