Rodolfo Sancho pide 'respeto' durante su asistencia en juicio de su hijo, Daniel Sancho

El actor español Rodolfo Sancho, cuyo hijo Daniel Sancho se enfrenta, en Tailandia, a un juicio por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, por lo que pidió este miércoles, 10 de abril, a su llegada al tribunal, "respeto" a los medios de comunicación durante su asistencia al proceso.

Yo los trato con educación y respeto, por lo tanto, espero lo mismo de ustedes, así que por favor no me cierren el paso, déjenme pasar, no me empujen, no me pongáis zancadillas"

"Yo los trato con educación y respeto, por lo tanto, espero lo mismo de ustedes, así que por favor no me cierren el paso, déjenme pasar, no me empujen, no me pongáis zancadillas", dijo Sancho a los medios de comunicación que esperaban a las afueras del tribunal provincial de la isla de Samui (sur de Tailandia), donde se celebra el juicio desde ayer y hasta el 3 de mayo.

El actor español continuó implorando que no le "persiguieran" por la isla y advirtió: "en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema".

Rodolfo Sancho participa en un documental del caso producido por HBO Max, y cuyo capítulo cero se estrenó el pasado martes, 9 de abril, al inicio del juicio, con sus declaraciones, en la que supone su primera entrevista en profundidad desde que salió a la luz el supuesto crimen el pasado agosto.

En ella el actor afirma que "hay dos víctimas" y que confía en que "salga la verdad", dentro de una grabación realizada hace aproximadamente un mes que forma parte del documental "El caso Sancho", de cuatro capítulos, con la emisión del resto programada para después de que el juez dicte sentencia.

Hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos

"Hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos", declara Sancho.

La Fiscalía acusa a Daniel Sancho del asesinato premeditado de Arrieta y otros dos delitos, el de ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena, por el pasaporte del colombiano.

Daniel Sancho, quien inicialmente confesó el crimen, se declaró después ante el juez en la fase preliminar del juicio no culpable y mantiene que el cirujano colombiano murió durante una pelea.

EFE

Más noticias en EL TIEMPO