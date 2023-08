Luego de que la policía tailandesa recogiera las pruebas en contra de Daniel Sancho por el asesinato del médico cirujano Edwin Arrieta, se determinó que el crimen había sido premeditado y que, según las leyes, el español debía ser condenado a pena de muerte.



Sancho aún tiene la oportunidad de pedir clemencia al Rey de Tailandia y evadir su sentencia, esto se prevé para el mes de septiembre, donde se determinará el destino del español.



(Además: Insisten en que Daniel Sancho no es gay sino que practica 'yatching': ¿de qué se trata?).

Aunque Daniel Sancho ya puede recibir la visita de sus familiares, estos se han negado a viajar a Tailandia alegando motivos de seguridad, sin embargo, han hablado con la prensa, en especial su padre Rodolfo Sancho.



En días anteriores el español ha implorado el máximo respeto a la prensa y su abogada a Carmen Bafalgon, que actúa de portavoz de la familia Sancho, ha dicho a la prensa que este hombre se encuentra “tan abatido que no saca ni al perro”.



(Siga leyendo: Así son los días de Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, en una cárcel de Tailandia).

El papá del asesino confeso de Edwin Arrieta aún no logra asimilar que su hijo haya cometido un crimen tan atroz y por ello decidió comunicarse con la familia de la víctima y pedirles perdón.



"Hola Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano", inicia su mensaje a la hermana de Edwin Arrieta.



(Además: Las inconsistencias en las declaraciones de Daniel Sancho, el asesino de Edwin Arrieta).

Rodolfo Sancho continuó su mensaje diciendo: "Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas, Lo siento. No sé qué ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando".

Familiares de Edwin Arrieta dicen que la pena de muerte no es necesaria

En diálogo con EL TIEMPO familiares del cirujano asesinado hicieron un llamado a las autoridades tailandesas para que no se de pena de muerte al confeso asesino de Edwin Arrieta.



Darling Arrieta, hermana del médico asesinado, se ha convertido en la vocera de la familia aseguró a este medio que: “Esta persona es fría, no se siente acongojado, no se ve arrepentido de lo que hizo y además está inventando cosas. Nosotros somos muy creyentes y el único que tiene derecho a quitarnos la vida es Dios, los humanos no. Él tiene que pagar con cárcel lo que hizo, pero no con pena de muerte”, indicó.

Más noticias:

Repatriación de los restos del médico Edwin Arrieta, un proceso largo y costoso

Policía encontró amenaza de muerte de Edwin Arrieta contra Daniel Sancho en su teléfono

Así es el lujoso bungalow en el que Daniel Sancho habría asesinado a Edwin Arrieta