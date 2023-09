Sobre las 8:00 de la mañana de este sábado 2 de septiembre, el actor Rodolfo Sancho llegó a aeropuerto de Madrid y tomó un vuelo rumbo a Tailandia en compañía de sus abogados.



Los medios locales han logrado las primeras imágenes del actor, aunque no dio declaraciones, se le vio notablemente cabizbajo, ocultando su mirada tras unas gafas de sol.



Ante las insistentes preguntas de los reporteros presentes, ha continuado con esa actitud y tan solo ha pronunciado una frase: “No puedo hablar. Ya hablaré más adelante. Muchas gracias”.

Primeras palabras de Rodolfo Sancho: "No puedo hablar, gracias, ya hablaré más adelante". Con el cansancio reflejado en la cara, y visiblemente desmejorado, emprende su viaje más difícil.



(Socialité siempre dejando su sello de mala praxis, grabando la pantalla de móvil)🤦🏻‍♀️👎🏻 pic.twitter.com/jWRY2f77pr — Miss Riesgo (@missdelriesgo) September 2, 2023

Según Andrea Suñé, periodista española, Rodolfo Sancho ya tendría una hoja de ruta para su visita a Tailandia, que no incluiría una visita directa a su hijo en prisión.



"Si las previsiones no cambian y salvo sorpresa, la información que nosotros tenemos es que [Rodolfo] llegaría este domingo 3 de septiembre, pero no iría directamente a Koh Samui, sino que pasaría primero por Bangkok", dijo la periodista.



Esto se debería a que el actor tendrá que realizar trámites burocráticos en Bangkok, "donde se reuniría con su abogado, con autoridades de la embajada de España en Tailandia".





Según el programa 'Así es la vida', la reunión entre Daniel Sancho y su papá se daría el próximo miércoles y se desconoce si se encontrarán en la isla con Silvia Bronchalo, quien lo visita a diario.

