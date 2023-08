El joven Daniel Sancho, quien aceptó haber asesinado al médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, recibirá en la cárcel en los próximos días la visita de su padre Rodolfo Sancho, reconocido actor español.

Sancho, de 29 años, está en una prisión de ese país, al confesarle a la Policía que había agredido y descuartizado a Arrieta, con quien se había citado para unos días de vacaciones.

Aunque los informes de la investigación no se han enviado a la Fiscalía, la Policía dice tener más pruebas para reforzar la acusación por asesinato premeditado y solicitar contra él la máxima condena, es decir, la pena de muerte.

Rodolfo Sancho hace petición urgente

Antes de su llegada a Tailandia, Rodolfo Sancho les hizo una fuerte advertencia a los periodistas que han estado cubriendo el caso y se han ubicado en la puerta de la cárcel tailandesa para no perder detalle.

"Tengo la encomienda de Rodolfo. Me ha dicho que sabe que le queréis, pero tenemos que apartar los medios de la puerta de la prisión. Porque si no, vamos a tener un problema serio", sentenció la abogada Carmen Balfagón, portavoz del actor de la serie El ministerio del tiempo.

Según Balfagón, la imagen que se está creando "no es la más adecuada" y podría incidir en el confeso homicida: "Vamos a crear un incidente donde no lo había y esto no va a beneficiar a Daniel en absoluto".

Eso sí, la abogada anticipó que eventualmente el artista podría dar declaraciones sobre el caso de su hijo.

La reacción de mamá de Daniel Sancho al ser cuestionada sobre familia de Edwin Arrieta

Silvia Bronchalo, también una famosa actriz española, visitó a su hijo en los últimos días. Aunque prefirió el silencio ante los periodistas, una pregunta en particular logró captar su atención.

Alguien la cuestionó sobre la familia del médico Edwin Arrieta, quienes están a la expectativa de que sus restos sean traídos a Colombia para las exequias.

"Silvia, yo no sé si tú quieras enviarle un mensaje a la familia de la víctima", dijo el reportero.



En ese instante, Bronchalo se disponía a subirse a un carro, pero se detuvo y respondió. "De momento, lo haré de forma personal. Gracias", sentenció con seriedad y se retiró del lugar.

En su primera visita a la cárcel, accedió a hablar con los medios y dijo estar tratando de sobrellevar la situación: "Por supuesto, nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, no nos prepara nadie para esto".

Previamente, se conoció que Rodolfo Sancho contactó a la familia del cirujano plástico para pedir disculpas. "Hola Darling ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas. No sé qué le ha podido pasar por la cabeza a Daniel", se leía en el mensaje revelado por el programa español En boca de todos.



El mensaje de texto lo finalizó, de nuevo, excusándose: "Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando".

