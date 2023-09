El reconocido actor español Rodolfo Sancho entregó sus primeras declaraciones a medios en Tailandia, a donde llegó a visitar a su hijo Daniel Sancho, el confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta.

En contexto:

- Video: filtran escabrosa confesión de Daniel Sancho sobre el crimen de Edwin Arrieta.

- Las 5 confesiones claves de Daniel Sancho sobre crimen: ‘Traje la sierra y el machete’.

- Mamá de Edwin Arrieta habla por primera vez: 'Que Dios perdone a Daniel Sancho, yo no'.

Arrieta, de 44 años, fue asesinado el 2 de agosto en ese país de Asia cuando se había citado para unos días de vacaciones con Daniel Sancho, de 29 años. El joven aceptó ante las autoridades haberlo agredido y luego descuartizado para arrojar sus restos al mar.

Desde el 7 de agosto, el español se encuentra en prisión provisional en la vecina isla Koh Samui, a la espera de juicio que se podría desarrollar en 2024.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Sancho, Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Instagram: @rodolfo_sancho / YouTube: Puro Disfrute / Redes sociales

El protagonista de la serie El ministerio del tiempo por primera vez se refirió al caso y le envió un sentido mensaje a la familia del cirujano plástico. En charla con la agencia EFE, dijo que tenía "total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia".

"Siento el revuelo que se ha creado, el cual quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia", aseguró Sancho.

El actor, quien llegó el pasado domingo a Tailandia y este miércoles 6 de septiembre tiene previsto visitar por primera vez a su hijo en la prisión de la isla de Samui, quiso transmitir su "más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor".

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales / YouTube: Puro disfrute

(Adfemás: Dura condena e indemnización de Daniel Sancho: lo que busca familia de Edwin Arrieta).

"Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, a su gente y su cultura" apuntó Rodolfo Sancho, quien recordó que Daniel viajó a Tailandia, un país que ya conocía, para practicar Muay Thai (boxeo tailandés).

Rodolfo Sancho revela qué le ha dicho a su hijo Daniel

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Sancho, Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Instagram: @rodolfo_sancho / Redes sociales.

En relación con el proceso judicial, el actor, de 48 años, se limitó a decir que espera a que la Policía entregue su informe a la Fiscalía y los abogados "para saber exactamente qué es lo que ha pasado".



Sancho, que reconoció que su familia no está pasando por un buen momento, agradeció el apoyo que ha recibido.



"Quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando. He recibido cada día miles de mensajes de gente cercana y amigos apoyándome", dijo el actor.

(Lea: La dura respuesta de la familia de Edwin Arrieta para quienes los tildan de 'narcos').

Sancho reveló que en las conversaciones que ha podido tener hasta ahora con su hijo por teléfono y videoconferencia le ha recomendado "que esté lo más tranquilo que pueda".

Mamá de Edwin Arrieta habla por primera vez: 'Que Dios perdone a Daniel Sancho, yo no'

La familia de Edwin Arrieta está a la espera de las cenizas de Arrieta para realizar las exequias. Prefieren la cadena perpetua para Sancho, en lugar de la pena capital.



La Policía de Tailandia detuvo la búsqueda de las partes faltantes del cirujano plástico, pues aseguran tener pruebas clave como parte de la acusación de asesinato premeditado contra Sancho.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta (centro), junto a sus papás Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga y su hermana Darling. A la derecha, Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

(Le recomendamos: Hermana de Edwin Arrieta revela cómo cayó Daniel Sancho al chatear con ella: 'Sospeché').

Hace unas semanas, dijeron que están "listos" para repatriar los restos mortales del médico que fueron localizados. "Personalmente, entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible, para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios", afirmó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía.

Marcela Arteaga, madre del médico quien espera sus restos en Colombia, también habló por primera vez y respondió con dureza a los señalamientos que le han hecho a su hijo asesinado.



"Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son verdad. Si ustedes no conocieron a Edwin, no pueden estar hablando de él. Quiero que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan", sentenció en charla con el canal español Antena 3.



La señora Arteaga también se refirió a la posibilidad de hablar con Silvia Bronchalo, la madre de Sancho: "Si ella viene acá a Colombia, llega a mi casa, pues yo la recibo porque de pronto ella en sí no sabía quién era su hijo. A ella y al papá no los culpo", añadió.

(Puede leer: La inesperada videollamada de amiga de Edwin Arrieta con Daniel Sancho antes del crimen).

"Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no. Lo que le hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios", puntualizó la mamá del médico.

La estrategia jurídica de las familias de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

La familia del colombiano Arrieta analiza sus próximos movimientos con abogados tras conocerse la estrategia que seguirá el equipo jurídico de Daniel Sancho para que no sea condenado a muerte al confesar el asesinato del médico en Tailandia.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo (C), presunto asesino, es escoltado por agentes de la policía tailandesa. Foto: EFE

Luis Romero, abogado colaborador de la firma que representa a la familia del colombiano, anticipó que no solo buscarán que Sancho sea condenado; también exigirán una indemnización económica por los daños causados.

Aunque los abogados no han acordado con los allegados de Arrieta el monto a solicitar, sí analizan de cuánto podría ser. "Las indemnizaciones son algo más altas que en España, por lo que se puede esperar una mínimo de 500.000 euros (más de dos mil millones de pesos colombianos)", señaló Romero para el portal jurídico Confilegal.

(Además: El plan de boda de Daniel Sancho antes de crimen de Edwin Arrieta: 'Su pareja esperaba').

El abogado así mismo dejó abierta la puerta para que ese monto aumente, dependiendo de las autoridades de Tailandia: "Ahí va a ser muy importante no solo lo que pida el ministerio fiscal tailandés, sino también la opinión de la familia".

Incluso, la indemnización podría representarle beneficios al confeso homicida Sancho. "A lo mejor a sus padres les interesa que se indemnice a la familia debidamente para que después les favorezca en la conmutación de la pena", precisó Romero.

Por su parte, la familia de Sancho contrató a Marcos García Montes, un abogado mediático en España. Se le conoce por haber defendido a Bruno Hernández, el 'descuartizador de Majadahonda', condenado a 27 años por asesinar a su tía y a otra mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales

El abogado García anunció que creó un equipo jurídico internacional, con profesionales en España y Tailandia, para defenderlo. Según ha trascendido, su estrategia será escuchar a nuevos testigos y recolectar pruebas para beneficiar a su cliente.

(Siga leyendo: La reacción de mamá de Daniel Sancho al ser cuestionada sobre familia de Edwin Arrieta).

"Estudiada que fuere la documentación del procedimiento penal y planteada la estrategia de defensa, se convocará rueda de prensa para hacer constar la validez/licitud de orden procesal, legal, constitucional o referente a los derechos humanos que pudieran constituir prueba ilícita, así como las diligencias de investigación que se deban practicar para esclarecer los hechos con absoluta objetividad e imparcialidad", dijo en un comunicado.

La Policía de Tailandia tiene hasta octubre de este 2023 para enviar sus informes de investigación a la Fiscalía. Luego, se citará a juicio que podría darse a comienzos de 2024.

También puede leer:

- Filtran audio de Edwin Arrieta antes de ser asesinado en Tailandia.

- Dura condena e indemnización de Daniel Sancho: lo que busca familia de Edwin Arrieta.

- Revelan cuánta plata recibe Daniel Sancho en la cárcel y cuál fue su primera comida.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS y EFE