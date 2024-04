Rodolfo Sancho contó cómo se enteró de que su hijo Daniel había asesinado a Edwin Arrieta

Este marte 9 de abril, el caso contra el joven español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, comenzó en el tribunal de la isla de Samui (sur de Tailandia).

Al mismo tiempo, ocho meses después de que el supuesto crimen tuvo lugar, la plataforma Max (antigua HBO Max) estrenó un adelanto de una serie documental que investiga "en tiempo real" el caso del español Daniel Sancho.

En el primer capítulo, Rodolfo Sancho, actor y padre del acusado, dio una entrevista en la que contó cómo se enteró del crimen y cómo se encuentra tras los meses de incertidumbre.

Los informes forenses revelaron pruebas importantes. Foto:Archivo particular Compartir

La serie, titulada 'El caso Sancho', arrancará mañana 9 de abril con un 'Episodio cero' dedicado a una entrevista en profundidad al conocido actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado; los tres capítulos restantes se emitirán una vez que se dicte sentencia, previsiblemente este otoño, según precisó a EFE una portavoz de la plataforma.

La emisión de la entrevista a Rodolfo Sancho coincidirá con el comienzo este martes del juicio en el tribunal provincial de Samui (Tailandia), que se prolongará hasta el 3 de mayo y que contará con la declaración del acusado y de su padre el próximo día 25, según el calendario fijado por el tribunal.

Daniel Sancho será juzgado por asesinato con premeditación como responsable de la muerte de Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla de Samui.

Aunque inicialmente Sancho confesó el asesinato premeditado ante la policía de Phangan (isla cercana a Samui), después se declaró no culpable ante el juez, aunque sí aceptó el cargo de ocultación del cadáver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar.

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto:Twitter @DPalomino10 Compartir

'El caso Sancho' ofrecerá "un acceso inédito al desarrollo de la investigación, desde el momento de la detención del joven español el pasado verano y hasta que la Justicia tailandesa dicte sentencia", e incluirá testimonios tanto de personas del entorno de Daniel Sancho como de la víctima, según un comunicado difundido este lunes por la plataforma de emisión.

Antes de comenzar un recorrido de casi ocho meses de investigación, la serie viaja a la isla española de Fuerteventura (Islas Canarias, Atlántico), donde reside Rodolfo Sancho, "para conocer de primera mano cómo el actor está viviendo todo lo sucedido".

¿Cómo se enteró?

El actor, en la serie, recordó el día que se enteró del asesinato.

“El mismo día 5 (de agosto) me llamó mi hermano Félix muy shockeado y preocupado. Tardó en decirme exactamente lo que estaba pasando. Yo le acabé preguntando: ‘¿Pero está vivo?’. Y él me dice que sí, pero es que ‘ha pasado esto, yo te lo mando y tal’. Y me lo mandó y lo leí”, dijo.

Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, visitó a su hijo en prisión. Foto:EFE Compartir

Su reacción inicial entonces fue de "shock y estupefacción", pero enseguida se puso en marcha para tratar de ayudar a su hijo, con quien habló al día siguiente y le contó que había tenido una pelea que acabó "de forma trágica".

"Me dijo que este tipo le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia, que se defendió de las amenazas y de un intento de agresión sexual", afirma.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias