Daniel Sancho, confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta, vio por primera vez a su papá Rodolfo Sancho, quien luego de un mes del crimen viajó a Tailandia. El renombrado actor español les hizo una fuerte advertencia a los medios de su país que se apostaron a la entrada de la prisión y que han estado siguiendo el caso.

Arrieta, de 44 años, fue asesinado el 2 de agosto en Tailandia cuando se había citado para unos días de vacaciones con Daniel Sancho, de 29 años. El joven aceptó ante las autoridades haberlo agredido y luego descuartizado para arrojar sus restos al mar.

Desde el 7 de agosto, el español se encuentra en prisión provisional en la vecina isla Koh Samui, acusado de asesinato premeditado y a la espera de juicio que se podría desarrollar en 2024. Las autoridades buscan solicitarle al juez la pena de muerte.

El fuerte mensaje de Rodolfo Sancho

El protagonista de la serie El ministerio del tiempo encaró a los reporteros españoles que lo esperaron a la salida de la cárcel. Era la primera vez que veía a su hijo Daniel.

Con apuntes en una hoja, gafas oscuras y una expresión seria, en primer lugar quiso enviarle un mensaje a la familia del médico colombiano: "Expresar condolencias y mi más sentido pésame".

Además, afirmó que respetaba a las autoridades tailandesas y que Daniel, según él, ama el país.

Rodolfo Sancho, Edwin Arrieta y Daniel Sancho.

Al destacar los mensajes de apoyo que ha recibido en redes, se refirió al papel de los medios. "Agradecer a esa parte de la prensa que muestra respeto y se porta bien", sentenció.

Algunos reporteros españoles intentaron consultarle detalles de la visita y del proceso judicial, pero el actor, de 48 años, fue enfático: "No voy a contestar preguntar personales. Esto es privado, cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente".

Por la insistencia, les hizo un fuerte aviso: "Creen que estoy tirado por los suelos, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas".

Rodolfo Sancho a las afueras de la cárcel de Tailandia en la que se encuentra Daniel Sancho.

Antes de retirarse del lugar, les dejó claro a los medios que no va a volver a atenderlos. "Es la primera y la última vez que habló. ¿Vale? Entonces, os recomiendo y agradezco que os fuerais", dijo evidentemente molesto.

Previo a su viaje a Tailandia, Sancho ya les había advertido a los medios españoles que no creía conveniente verlos en Tailandia. "Me ha dicho que sabe que le queréis, pero tenemos que apartar los medios de la puerta de la prisión. Porque si no, vamos a tener un problema serio", sentenció la abogada Carmen Balfagón, portavoz del actor.

Según Balfagón, la imagen que se está creando "no es la más adecuada" y podría incidir en el confeso homicida: "Vamos a crear un incidente donde no lo había y esto no va a beneficiar a Daniel en absoluto".

La estrategia jurídica de las familias de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

La familia del colombiano Arrieta analiza sus próximos movimientos con abogados tras conocerse la estrategia que seguirá el equipo jurídico de Daniel Sancho para que no sea condenado a muerte al confesar el asesinato del médico en Tailandia.

Luis Romero, abogado colaborador de la firma que representa a la familia del colombiano, anticipó que no solo buscarán que Sancho sea condenado; también exigirán una indemnización económica por los daños causados.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho.

Aunque los abogados no han acordado con los allegados de Arrieta el monto a solicitar, sí analizan de cuánto podría ser. "Las indemnizaciones son algo más altas que en España, por lo que se puede esperar una mínimo de 500.000 euros (más de dos mil millones de pesos colombianos)", señaló Romero para el portal jurídico Confilegal.

El abogado así mismo dejó abierta la puerta para que ese monto aumente, dependiendo de las autoridades de Tailandia: "Ahí va a ser muy importante no solo lo que pida el ministerio fiscal tailandés, sino también la opinión de la familia".

Edwin Arrieta, médico asesinado en Tailandia.

Incluso, la indemnización podría representarle beneficios al confeso homicida Sancho. "A lo mejor a sus padres les interesa que se indemnice a la familia debidamente para que después les favorezca en la conmutación de la pena", precisó Romero.

Por su parte, la familia de Sancho contrató a Marcos García Montes, un abogado mediático en España. Se le conoce por haber defendido a Bruno Hernández, el 'descuartizador de Majadahonda', condenado a 27 años por asesinar a su tía y a otra mujer.

El abogado García anunció que creó un equipo jurídico internacional, con profesionales en España y Tailandia, para defenderlo. Según ha trascendido, su estrategia será escuchar a nuevos testigos y recolectar pruebas para beneficiar a su cliente.

"Estudiada que fuere la documentación del procedimiento penal y planteada la estrategia de defensa, se convocará rueda de prensa para hacer constar la validez/licitud de orden procesal, legal, constitucional o referente a los derechos humanos que pudieran constituir prueba ilícita, así como las diligencias de investigación que se deban practicar para esclarecer los hechos con absoluta objetividad e imparcialidad", dijo en un comunicado.



La Policía de Tailandia tiene hasta octubre de este 2023 para enviar sus informes de investigación a la Fiscalía. Luego, se citará a juicio que podría darse a comienzos de 2024.

*Con información de EFE