El vínculo entre el español Daniel Sancho y el colombiano Edwin Arrieta es uno de los puntos claves que los investigadores en Tailandia buscan esclarecer. El joven aceptó asesinar al médico, descuartizarlo y arrojar sus restos al mar.

Arrieta, un cirujano plástico de 44 años, fue asesinado el 2 de agosto en Tailandia cuando se había citado para unos días de vacaciones con Sancho, de 29 años. El chef confesó ante la Policía el crimen.

Desde el 7 de agosto, está en una prisión provisional de la isla tailandesa Koh Samui, acusado de asesinato premeditado y a la espera de un juicio que se podría desarrollar en 2024. Las autoridades buscan solicitarle al juez una condena máxima, ya sea la pena de muerte o la cadena perpetua.

Las fotos inéditas de Edwin Arrieta y Daniel Sancho

Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Foto: Redes sociales / EFE/EPA/ROYAL THAI POLICE

Desde el principio se ha dicho que ambos se conocieron por Instagram durante 2022. El acercamiento fue tal que Arrieta viajó en varias ocasiones a España y fue visto departiendo con el hijo de los reconocidos actores españoles Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

Una imagen, revelada por el programa español Mañaneros, del canal TVE, los muestra sonrientes en un bar de una playa de Marbella (España). Según la filtración, es la primera foto "en la que se ven juntos y en solitario". El médico se la compartió a sus amigos en Montería, Colombia.

En otra ocasión, Zamira, una amiga de Arrieta, los había visto cenando en España, previo al atroz crimen. El médico subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que aparecía con varios amigos, entre ellos el confeso homicida.

Zamira le escribió un mensaje a Arrieta y él a los pocos segundos le hizo una videollamada para presentarles a las personas con las que estaba. Casualmente, la mujer es chef al igual que Sancho, por lo cual ese fue un motivo para que cruzaran más palabras. Incluso, el joven español le prometió que cuando ella viajara a España iba a cocinarle.

"A mí me parece mentira que tuve una conversación con él. En ningún momento podría pasarme por la cabeza que esa persona vaya a hacer eso", dijo la mujer para el canal digital Triun Arts.

Los últimos mensajes que envió Daniel Sancho antes de confesar

Los allegados de Arrieta ya habían visto a Sancho en otras publicaciones de redes. Así que, cuando el colombiano desapareció en Tailandia, le escribieron primero a él en busca de respuestas. Sancho intercambió mensajes con Vivi Ordosgoitia, pero él le dijo que no sabía nada de su amigo.

Edwin Arrieta, médico asesinado en Tailandia. Foto: Redes sociales

Vivi: Por favor, podrás saber que estamos superangustiados, necesito que vayas a buscar a Edwin por donde sea.



Sancho: Sí, cojo la moto y voy a la Policía o a los hospitales.

Vivi: Por favor, Sancho. ¿Ya fuiste?



Para su sorpresa, el chef le anticipó que estaba en interrogatorio con la Policía.



Sancho: Me tienen retenido haciéndome muchas preguntas.



Vivi: No te creo. Qué susto. ¿No te imaginas dónde (Edwin) puede estar?



Sancho: No sé qué decirte, solo sé que espero que esté bien. Me tienen retenido, literalmente, toda la policía de Ko Phan Ngan.



La mujer, desde Colombia, no comprendía qué sucedía y le insistía sobre el paradero de su amigo, mientras el confeso homicida estaba capturado.



Vivi: ¿Qué ha pasado?



Sancho: Me está dando miedo esta gente.



Vivi: Tienes que estar tranquilo, eres su amigo. ¿Dónde dejó Edwin el equipaje, la maleta y las cosas de él?



Sancho: Nos fuimos de una para la fiesta, no sé. No nos quedamos en el mismo hotel.



Vivi: Seguro que lo robaron, lo dejaron tirado, búscalo por cielo y tierra.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Redes sociales

Sin embargo, a la petición de la mujer, el joven no respondió. Para ese momento, ya se había responsabilizado del crimen y quedaba a disposición de la Policía de Tailandia.

Incluso, Darling Arrieta, hermana del médico, también se había comunicado por chat con Sancho para saber qué le pasó a su hermano. Por la sospecha, alertó a las autoridades para que no lo dejaran escapar de Tailandia.

Se espera que el informe de las investigaciones sea entregado a la Fiscalía en este septiembre y, a su vez, remitido al juez antes de finalizar el año. La fecha del juicio estaría para 2024, por lo que faltarán varios meses para conocer la condena del joven.

