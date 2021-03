China aprueba una reforma en Hong Kong que preocupa a la oposición

El Parlamento chino aprobó el jueves casi por unanimidad una reforma del sistema electoral de Hong Kong que dará al gobierno poder de veto sobre los candidatos de la oposición prodemocrática en las elecciones legislativas del territorio.

Haciendo caso omiso de las advertencias de las capitales occidentales, los 3.000 diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN) aprobaron un "proyecto de decisión sobre la mejora del sistema electoral" en la antigua colonia británica.



Una ronda de aplausos saludó el resultado de la votación en el enorme Palacio del Pueblo, sede del Parlamento en Pekín. Ningún diputado votó en contra del texto y solo uno se abstuvo.



Tras el anuncio de la reforma la semana pasada, Londres, pero también Washington y Bruselas habían advertido al régimen chino contra un nuevo ataque a la autonomía de Hong Kong y a lo que queda de sus libertades.



El cambio propuesto en el nombramiento de los miembros del Consejo Legislativo (Legco), el Parlamento de Hong Kong, se produce casi un año después de que Pekín impusiera una ley de seguridad nacional que provocó una represión sin precedentes de los activistas de la oposición en el territorio autónomo.



El régimen comunista impuso la ley tras las enormes protestas de 2019 contra la influencia de Pekín en Hong Kong. Pero el gobierno del presidente chino Xi Jinping no pudo evitar que una consulta local a finales de 2019 diera una gran victoria a los concejales de distrito de la oposición.

Simpatizantes prodemocracia en Hong Kong se han manifestado contra las políticas de Pekín. (Foto de archivo) Foto: EFE

Comité electoral

Tras la votación del jueves, se espera que la comisión permanente de la APN se encargue de redactar un proyecto de ley que será aprobado formalmente por el Parlamento chino antes de ser impuesto en Hong Kong.



El texto no se ha publicado, pero la agencia Xinhua explicó que aumentaría el papel del "comité electoral" de Hong Kong, un órgano subordinado a Pekín que ya nombra directamente a la mitad de los diputados del Consejo Legislativo.



Este mecanismo ha permitido al gobierno chino asegurarse mayorías favorables para el Legco desde la retrocesión del territorio en 1997. El comité electoral, que pasará de los 1.200 miembros actuales a 1.500, tendrá la capacidad para seleccionar a los candidatos que podrán presentarse al proceso democrático de las elecciones, según la agencia oficial.



El Legco pasará de 70 a 90 miembros, pero la agencia no precisó si el comité electoral podrá ahora nombrar a más de la mitad de los diputados de Hong Kong. La semana pasada, la Unión Europea advirtió a Pekín de que no adoptara esta reforma, diciendo que estaba dispuesta a "tomar medidas" de represalia.



Estados Unidos denunció por su parte "un ataque directo a la autonomía" de la antigua colonia. El proyecto es "imperativo para mantener una estabilidad duradera en Hong Kong", dijo el domingo Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores chino.

Solo para patriotas

En el momento de la devolución a China, Pekín había garantizado a Hong Kong hasta 2047 cierta autonomía y libertades desconocidas en el país. Pero el gobierno y los medios chinos llevan semanas repitiendo que es necesaria una reforma para garantizar que solo los "patriotas" puedan dirigir la metrópoli financiera.



El término patriotismo significa "amar a la actual República Popular China dirigida por el Partido Comunista chino", dijo el martes Song Ru'an, comisionado adjunto del ministerio de Exteriores chino en Hong Kong. "Los patriotas deben respetar al Partido Comunista Chino", añadió.



"Examinaremos si los candidatos cumplen estos criterios". La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, odiada por la oposición, se congratuló del voto de los diputados chinos, a los que dio las gracias "de todo corazón".



Sin embargo, su asesor Bernard Chan, diputado de Hong Kong en el Parlamento chino, dijo el lunes a la AFP que "no le sorprendería que se permitiera a una gran parte de la oposición volver" a los bancos del Legco.



"Si no promueven abiertamente el separatismo, entonces se califican" para ser elegidos, aseguró. En septiembre de 2020 las autoridades cancelaron las elecciones para renovar la mitad del Legco, alegando la situación de la pandemia de covid-19. El lunes, Lam había insinuado que era probable un nuevo aplazamiento de las elecciones previstas para septiembre debido a los cambios que pide Pekín.



