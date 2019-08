Claves sobre la crisis que llevó al cierre del aeropuerto de Hong Kong

Dos meses después del inicio de masivas protestas, una vez más y desafiando a Pekín, miles de manifestantes prodemocracia se tomaron por cuarto día consecutivo este lunes el aeropuerto de Hong Kong para pedir el retiro de una polémica ley de extradición que permitirá que ciudadanos sean enviados a China, la renuncia de la jefe de gobierno local, Carrie Lam, y elecciones libres.



La manifestación llevó a la cancelación de todos los vuelos, según informó la autoridad aeroportuaria de la ciudad en un comunicado. "Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong se han visto seriamente interrumpidas (...) todos los vuelos han sido cancelados (...) Se aconseja a todos los pasajeros que abandonen los edificios de la terminal lo antes posible".

Pero, ¿qué significa el cierre del aeropuerto en medio de la crisis? Estas son las claves para entender la crisis que acorrala el país.

Cientos de pasajeros se vieron afectados por la determinación de las autoridades de Hong Kong de cancelar todos los vuelos este lunes. Foto: Reuters

¿Cómo puede afectar el cierre del aeropuerto al resto del mundo?

Esta terminal aérea es la octava a nivel internacional más frecuentada del mundo. Además, es conocida por su eficacia y solo en el 2018 reportó 74 millones de pasajeros en 2018.



Por eso se estima que su cierre podría afectar a miles de pasajeros en el mundo. Solo en el Reino Unido, varios medios locales informaron que pasajeros británicos que intentaban viajar desde o hacia Hong Kong tenían dificultades accediendo a información sobre sus vuelos.



Según el sitio web 'The Independent', la recomendación para los viajeros británicos es no acercarse a los aeropuertos durante este lunes y este viernes, y posponer todos los viajes que no sean esenciales, pues se cree que los vuelos de este 13 de agosto también se verán afectados por las protestas.

Los manifestantes cargaron letreros en los que se leía "pelea por la libertad y apoya a Hong Kong". Foto: Reuters

¿Qué significa que las autoridades hayan cancelado todos los vuelos?

Esta decisión deja ver que la capacidad de los manifestantes de alterar la cotidianidad de Hong Kong a una mayor escala es cada vez más grande. Aunque ya se habían dado protestas en el aeropuerto, hasta el momento no se habían cancelado todos los vuelos del mismo.

¿Cuándo se reanudarán las operaciones?

Las autoridades de Hong Kong anunciaron que esperan reanudar los vuelos este martes a partir de las 6:00 a. m. (hora local), pero urgió a los pasajeros a que no acudan al aeropuerto ese día a menos que se hayan confirmado sus vuelos.



Al menos 130 vuelos de salida y seis de entrada fueron cancelados para las 8:00 p. m. (hora local), momento en la que cientos de personas, tanto pasajeros con manifestantes, ya habían comenzado a abandonar el lugar.

¿Por qué los manifestantes llegaron a ocupar el aeropuerto?

De acuerdo con la prensa local, los manifestantes que se congregaron en el aeropuerto lo hicieron para protestar contra el uso de la fuerza por la Policía durante el pasado fin de semana, en que hubo graves enfrentamientos como los constatados en una estación de metro donde agentes antidisturbios dispersaron a la multitud con gas lacrimógeno.



La represión ocasionó 45 heridos, según los medios locales, que resaltan que una persona fue herida en un ojo en la zona de Tsim Sha Tsui, lo que hizo que muchos manifestantes cubrieran hoy sus ojos con parches en señal de protesta. Según personal del hospital, la persona herida necesitará una prótesis ocular y probablemente una reconstrucción facial.

Los manifestantes denunciaron que los efectivos policiales dispararon gas y bolas de goma a muy corto alcance, incumpliendo los estándares internacionales. Foto: Reuters

¿Qué dice China de las manifestaciones?

"Los manifestantes en Hong Kong han recurrido con frecuencia a herramientas extremadamente peligrosas para atacar a la policía en los últimos días, cometiendo graves delitos con brotes emergentes de terrorismo", dijo el portavoz de la Oficina de Asuntos de Hong Hong y Macao, Yang Guang.



"Hong Kong ha llegado a un punto crítico. Todos los que están preocupados por el futuro de Hong Kong deben decir no con firmeza a todos los comportamientos violentos, decir no a toda la gente violenta", agregó.



INTERNACIONAL*

Con AFP y Reuters