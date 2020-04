¿Quiénes son los posibles sucesores de Kim Jong-un en Corea del Norte?

Esta semana surgieron conjeturas acerca de la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, después de su inasistencia el 15 de abril a la conmemoración del cumpleaños 108 de su abuelo, Kim Il-sung, fundador de la nación. Es la festividad más importante del país y Kim, de 36 años, no faltaba a la ceremonia desde que heredó el poder de su padre a finales de 2011.



El misterio que rodea la salud de Kim Jong-un expone una profunda incertidumbre sobre la línea de sucesión del autoaislado país, más de ocho años después de que asumió el poder.

Kim se ha mantenido fuera de la luz pública por períodos prolongados en el pasado y dado el carácter extremadamente reservado del régimen, pocos observadores externos pueden pronunciarse con certeza acerca de una posible enfermedad o discapacidad.



Con todo, las dudas sobre el futuro político de Corea del Norte no dejarán de crecer si se prolonga la ausencia del dictador en el escenario .



Kim pertenece a la tercera generación de la dinastía gobernante y un fuerte culto de la personalidad lo rodean a él y en su momento a sus difuntos padre y su abuelo. Se dice que el linaje mítico 'Paektu' de la familia, que lleva el nombre del pico más alto de la península coreana, da solo a los miembros directos de la familia el derecho de gobernar.

Kim, hasta el momento, no ha nombrado sucesor. Sus propios hijos aún son jóvenes y los adultos sobrevivientes de la familia gobernante enfrentan barreras potenciales para su ascenso.



Aquí hay algunos en la posible línea:



1. Kim Yo-Jong, hermana: hace las veces de representante real y asistente personal. Se ha convertido en uno de los ayudantes más cercanos de su hermano mayor. A principios de este mes, fue readmitida como miembro suplente del Politburo del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea.



Como tal, ella es el único otro miembro de la familia Kim con algo que se acerca al poder real en el régimen.



Aunque se convirtió en el primer miembro de la familia gobernante en visitar Seul y acompañó a Kim Jong-un en sus cumbres con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Xi Jinping de China, también realizó tareas mundanas, como ayudar al líder a apagar un cigarrillo durante una parada de tren en China.



No está claro si la élite patriarcal de Corea del Norte apoyará a una mujer relativamente joven como el próximo "líder supremo" del país.



"En la élite del poder en el norte, Kim Yo-jong tiene la mayor probabilidad de heredar el poder y creo que esa probabilidad es mayor del 90 por ciento", dijo el analista Cheong Seong-Chang, del Instituto Sejong en Corea del Sur.



"Corea del Norte es como una dinastía y podemos ver el linaje Paektu como sangre real, de modo que es improbable que alguien ponga en tela de juicio la toma

del poder por Kim Yo-jong", agregó.



2. Por otro lado está el hijo de Kim Jong-un, un heredero masculino que proporcionaría la línea de sucesión más convencional en una dinastía anteriormente gobernada por el padre de Kim, Kim Jong-il, y fundada por su abuelo, Kim Il-sung. La inteligencia surcoreana dijo que Kim se casó con Ri Sol-ju, una excantante, en 2009 y se cree que tiene tres hijos. El problema es que los niños aún no han sido mencionados oficialmente en los medios estatales y se cree que el mayor es un hijo nacido en 2010, según el periódico DongA Ilbo de Corea del Sur.



3. Dennis Rodman, la exestrella de baloncesto que visitó Corea del Norte, dijo en 2013 que también tenía una hija llamada Ju Ae.



4. Kim Jong Chol es el único hermano sobreviviente de Kim Jong-un. Sería otra posibilidad, pero ha mostrado más interés en las guitarras que en la política.



Thae Yong-ho, el exnúmero 2 en la embajada de Corea del Norte en Londres que desertó a Corea del Sur, dijo una vez que el hermano mayor de Kim "no posee ningún titulo oficial" y agregó que "es solo un guitarrista realmente talentoso".



Kim Jong-il vio a su segundo hijo como "femenino", según la persona que lleva el seudónimo de Kenji Fujimoto y que afirma haber sido el chef personal de sushi

del exlíder norcoreano. En 2011, la emisora surcoreana KBS capturó a Kim Jong-chol disfrutando de un concierto de Eric Clapton en Singapur. Poco más se sabe sobre él, excepto que estudió en Suiza y es fanático del baloncesto profesional de Estados Unidos como su hermano.



Bloomberg