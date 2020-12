Zhang Zhan, la periodista que está en prisión por cubrir la pandemia

Zhang Zhan, de 37 años y originaria de Shanghái, es periodista y abogada. Según la cadena británica BBC, esta crítica del gobierno Chino ha estado, por mucho tiempo, involucrada con actividades de protección a los derechos humanos.



(En contexto: Encarcelan a periodista china que cubrió brote de coronavirus en Wuhan)

En febrero, Zhan dejó su ciudad natal y se dirigió a Wuhan para cubrir el brote del coronavirus. La periodista publicaba videos en sus redes sociales, que evidenciaban, principalmente, la situación de los hospitales en medio de la pandemia.



En uno de los varios videos de Zhan, publicado en su canal de Youtube (donde tiene actualmente más de 5 mil seguidores y decenas de grabaciones) y compartido por el medio británico, se pueden observar personas acostadas en camillas, aparentemente ubicadas en el pasillo de un centro médico.



La reportera también denunciaba, a través de artículos, violaciones a los derechos humanos y el confinamiento impuesto en la ciudad china donde se identificaron los primeros contagios del virus.



Zhan "criticó sin rodeos las inadecuadas medidas oficiales contra la epidemia con palabras, creyendo que las autoridades no tomaron en cuenta los derechos de las personas (...), lo que encubrió la gravedad de la situación", escribió la BBC.



(Lea aquí: Detectan la nueva cepa de coronavirus en pasajeros llegados a Japón)



El periódico The New York Times informó que un colega abogado de Zhan, Li Dawei, dijo que ella no se había desempeñado antes como periodista ciudadana. Su amigo le advirtió sobre una posible persecución de las autoridades, a lo que Zhan respondió que su "trabajo en Wuhan" no había terminado todavía.

Le dije que no fuera a Wuhan (...) Me respondió que era la voluntad de Dios que fuera allí para que el mundo entero supiera la verdad FACEBOOK

TWITTER

El medio estadounidense narró que, según Dawei, Zhan aparte de ser idealista y terca, es "una ferviente cristiana". "Le dije que no fuera a Wuhan (...) Me respondió que era la voluntad de Dios que fuera allí para que el mundo entero supiera la verdad", aseguró este abogado.



La periodista fue arrestada en mayo y es acusada ahora de "provocación de disturbios". Este lunes, fue condenada a cuatro años de cárcel, convirtiéndose en la primera persona sentenciada por Pekín por haber difundido información de manera independiente sobre la ciudad que fue el epicentro del coronavirus.



Según la BBC, Zhan ya había sido arrestada en otra ocasión, por apoyar protestas en Hong Kong.



(Lea también: Indignante: investigan a profesora que maltrató a menor en guardería)

Zhan quiso venir a ayudar a los habitantes de Wuhan FACEBOOK

TWITTER

"Zhan quiso venir a ayudar a los habitantes de Wuhan", aseguró uno de los abogados que la defendió, Zhang Keke.



El letrado dijo también que el "silencio y determinación" de Zhan "llegarán posiblemente hasta el final", luego de que la periodista respondiera con un silencio a sus acusadores, negándose incluso a responder al juez que le pedía que confirmara su identidad.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de AFP

Encuentre también en Internacional:

- La Ciudad Prohibida de Pekín cumple 600 años



- 14 días encerrada en un hotel chino por el covid-19



- Gobierno de Trump añade 4 compañías chinas a lista negra del Pentágono