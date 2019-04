¿Quién es Zahran Hashim, el autor de los atentados de Sri Lanka?

Durante años, algunos miembros de la comunidad islámica de Sri Lanka advirtieron del peligro que suponía Zahran Hashim, un clérigo radical que ahora se cree que podría haber tenido un papel central en los atentados del Domingo de Pascua que dejaron más de 350 muertos.

En un video publicado este martes por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que reivindicó los atentados, aparece Hashim, un hombre de cara redonda y la única de las siete personas que aparecen en las imágenes con la cara descubierta.



Vestido con una túnica negra y llevando un rifle, Hashim aparece en el centro de los presuntos atacantes, que juran fidelidad al líder del EI, Abu Bakr Al-Baghdadi. Las otras siete personas llevan las mismas túnicas negras y ocultan sus rostros con pañuelos a cuadros blancos y negros.



El gobierno de Sri Lanka ya apuntó indirectamente a la responsabilidad de Hashim en los ataques cuando dijo que el principal sospechoso era el grupo del que se cree que es el líder, llamado National Thowheeth Jama'ath (NTJ).



Hashim fue identificado además por la policía (aunque con una ortografía incorrecta, Hashmi) como el líder del NTJ. Pero el video difundido por EI es la primera prueba concreta de su presunto papel en los atentados de Pascua.

Un 'lobo' solitario

Hashim era casi un desconocido antes de la matanza, incluso dentro de Sri Lanka. En redes sociales como YouTube y Facebook logró atraer a varios miles de seguidores con sus sermones incendiarios.



En uno de ellos el clérigo, luciendo una desaliñada barba negra, lanza una violenta diatriba contra los no musulmanes delante de un panel con una imagen de banderas en llamas. Investigadores subrayan que varios de ellos completaron estudios universitarios y de posgrado en otros países, uno de ellos con título y estudios de máster en universidades del Reino Unido y Australia.



Hilmy Ahamed, vicepresidente del Consejo Musulmán de Sri Lanka, explicó que hace tres años acudió a las autoridades locales, preocupado por Hashim. "Esta persona era un solitario y había radicalizado a gente joven bajo cubierto de dar clases sobre el Corán", recuerda.



"Pero nadie pensaba que esta gente fuera capaz de llevar a cabo un ataque de tal magnitud", aseguró Ahamed, y explico que Hashim -conocido también con los nombres de Mohamed Zahran y Mulavi Hashim- tenía unos 40 años y nació en la región costera donde está la ciudad de Batticaloa.



El único de los atentados del domingo que tuvo lugar fuera de la zona de Colombo, la capital de Sri Lanka, tuvo lugar precisamente en Batticaloa, en la iglesia Zion.

Sepelio de algunas de las víctimas de los ataques en Sri Lanka, en la ciudad de Negombo. Foto: Reuters

¿Vivo o muerto?

"Zahran venía de una típica familia musulmana de clase media. No terminó sus estudios", dijo Ahamed, explicando que estudió en una una universidad islámica de Kattankudy, una ciudad mayoritariamente musulmana del este de Sri Lanka.



La comunidad musulmana local lo consideraba una amenaza y creó problemas en la mezquita de Thowheeth. "En la mezquita había conflictos continuos con los musulmanes tradicionales. Una vez Zahran sacó una espada para matar a la gente que pertenecía a la mezquita musulmana tradicional", aseguró Ahamed.



Según la prensa local, Zahran Hashim formó el grupo NTJ en Kattankudy el año 2014. Sin embargo este miércoles todavía no estaba claro si fue ese grupo o un grupúsculo escindido el que llevó a cabo los atentados del Domingo de Pascua.



El viceministro de Defensa, Ruwan Wijewardene, aseguró este miércoles que fue un grupo escindido a partir del NTJ. "Creemos que el líder de ese grupo también se suicidó en los atentados", afirmó aunque se negó a confirmar si se trata de

Zahran Hashim o de otra persona.

Imagen uno de los templos atacados: el estado en que quedó el techo ilustra el poder de la bomba allí detonada. Foto: Reuters

Las autoridades de Sri Lanka todavía están investigando en qué medida el EI ayudó a los atacantes, pero según Hilmy Ahamed el clérigo era conocido por sus conexiones internacionales. "Todos sus videos fueron subidos desde India. Usaba barcos de contrabandistas para ir y volver desde el sur de India", asegura.



Por su parte, una fuente cercana a la investigación dijo que no hay pruebas de que Hashim esté entre los kamikazes que se hicieron estallar. "Hasta que no tengamos pruebas de ADN sobre todo el mundo no podemos estar seguros", dijo la fuente.



AFP