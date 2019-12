¿Quién es el hombre que más dinero sumó a su fortuna este año?

El empresario indio Mukesh Ambani aumentó casi US $17.000 millones a su fortuna, la mayor cantidad en Asia, con lo que su patrimonio neto está cerca de los US $61.000 millones, de acuerdo con el Índice de multimillonarios de la agencia Bloomberg.



El aumento en la fortuna de Ambani este año fue impulsado por un salto de 38 % en las acciones de Reliance Industries, un conglomerado que gira más hacia las ofertas a los consumidores que sus negocios centrales de refinación de petróleo y petroquímicos. El repunte en la acción es más del doble de las ganancias para el índice de referencia de India, el S&P BSE Sensex, durante el periodo.



En comparación, el patrimonio neto del fundador del Grupo Alibaba, Jack Ma, creció US$11.300 millones, mientras que Jeff Bezos perdió US $13.200 millones.

Puede que no haya sido un buen año para la economía india, pero el hombre más rico de Asia y el jefe de Reliance Industries Limited (RIL) tiene mucho de qué alegrarse.



Ambani ha disfrutado de una carrera increíble en 2019, ya que agregó casi $ 17 mil millones a su riqueza a partir del 23 de diciembre.

El negocio de energía y telecomunicaciones del magnate indio ha funcionado excepcionalmente en 2019, lo que le ayudó a aumentar significativamente su patrimonio neto.



La fortuna de Ambani creció este año debido a un aumento del 40 por ciento en las acciones de RIL, informó Bloomberg. Vale la pena mencionar que el repunte en las acciones es más del doble de lo que el S&P BSE Sensex de India ganó durante el período.



El hombre de 62 años había anunciado planes para reducir la deuda neta del grupo a cero a principios de 2021. Hay varios planes que ya están en proceso para lograr una deuda neta cero.



Una venta de participación en el negocio de petróleo y productos químicos de Reliance a Saudi Arabian Oil Company, listados de las unidades de telecomunicaciones y minoristas en los próximos cinco años y venta de torres y socios estratégicos para una plataforma digital vinculada a Reliance Jio Infocom son algunos de los planes, destaca el informe.