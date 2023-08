Hay conmoción por el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico y reconstructivo colombiano, en Tailandia. Según fuentes policiales, el responsable del crimen sería Daniel Sancho, un ciudadano español de 29 años, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho.



Las autoridades informan que el español ya habría confesado que cometió el homicidio.

Según medios tailandeses, el médico Edwin Arrieta Arteaga llegó a la isla de Koh Phangan y había alquilado una habitación de hotel para hospedarse en aquel lugar entre el 31 de julio y el pasado 3 de agosto.



El diario Bangkok Post, que cita fuentes de la investigación, reportó que Arrieta y Sancho habían quedado en viajar y verse en Koh Phangan. De hecho, las últimas tomas de las cámaras de seguridad muestran al médico en una motocicleta en compañía del joven de 29 años.

¿Quién era el cirujano desmembrado en Tailandia?

Edwin Arrieta Arteaga, médico colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Twitter

Arrieta Arteaga tenía 44 años; era oriundo de Santa Cruz de Lorica, en Córdoba. Contaba con una larga trayectoria como cirujano plástico y reconstructivo. Según una página web y sus redes sociales, principalmente laboraba en Montería, Córdoba. Era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP).



Se graduó como médico cirujano de la Universidad Metropolinana de Barranquilla. El título de cirujano plástico, estético y reconstructivo lo obtuvo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.



"Me gradué el 13 de julio de 2013, y desde entonces no he dejado de trabajar", manifestó en una publicación pasada de la revista Aló.



La publicación también resalta que manejó la Unidad de Quemados de la Clínica Valle del Sinú. Hasta hace poco, según sus redes sociales, tenía su consultorio en Montería. Además, también ejerció en Chile.



Por medio de sus redes sociales también manifestaba su amor por el polo.

El alcalde de Santa Cruz de Lorica, Jorge Negrete, se refirió al fallecimiento del médico a través de redes sociales y envió sus condolencias a la familia.



“Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, a su familia un inmenso y considerado abrazo; que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba”, escribió.



✝️ Lorica está estremecida por el doloroso episodio que rodea la muerte del cirujano Edwin Arrieta Arteaga, a su familia un inmenso y considerado abrazo; que Dios provea la fortaleza por tan irreparable pérdida. Paz en su tumba. pic.twitter.com/KPCpkAvAJi — Jorge Negrete López (@Jorgenegretelpz) August 5, 2023

