Seúl desestima versiones sobre la salud del líder de Corea del Norte

Los servicios de inteligencia de Corea del Sur confirmaron este jueves que no se observa "ninguna situación inusual" en el Norte tras las especulaciones sobre el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un, según informó el Ejecutivo de Seúl.



El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur llegó a esta conclusión tras analizar la información de la que disponen sobre el hermético régimen, y después de las noticias publicadas a comienzos de semana que apuntaban a una supuesta operación de corazón del líder y a que estaría "grave".



El órgano gubernamental surcoreano "confirmó que no hay ninguna situación inusual actualmente dentro de Corea del Norte", señaló en un comunicado la oficina presidencial del Sur, donde también indica que el líder norcoreano se estaría alojando en estos momentos en una región del país fuera de Pionyang.



Seúl volvió así a descartar la veracidad de las informaciones publicadas por el Daily NK, un diario con base en Seúl y de la cadena estadounidense CNN. Esas informaciones aseguraban que el líder norcoreano (cuya edad está entre los 36 o 37 años) "se sometió recientemente a un operación cardíaca" y señalaban que su salud se encontraba en "grave peligro" tras la intervención.



Las informaciones llegaron después de que Kim apareciera públicamente por última vez el pasado 11 de abril, y tras varias ausencias notables del dictador en diferentes eventos de peso para el régimen, entre ellos la tradicional visita al mausoleo donde reposan los restos de su abuelo Kim Il-sung.



No es la primera vez que se especula con el estado de salud de los líderes del régimen norcoreano ante el tradicional secretismo y fascinación que rodea a la familia Kim.



En 2014, Kim Jong-un (que ha ganado abundante peso con los años y que carga con un historial familiar de problemas coronarios) estuvo ausente de los focos unos 40 días generando todo tipo de conjeturas antes de reaparecer cojeando (la inteligencia surcoreana aseguró finalmente que se operó de un tobillo).



EFE