¿Espeluznante?: el pueblo japonés donde muñecos reemplazan a personas

Desde hace algunos años, Japón, uno de los países más poderosos del mundo, está pasando dificultades relacionadas con el envejecimiento de su población.

La situación ha propiciado que el número de habitantes ‘nipones’ disminuya considerablemente y, según ‘The New York Times’, las bajas tasas de natalidad se sienten con más fuerza en las zonas rurales.



Un ejemplo claro de esto es Nagoro, una aldea ubicada en la prefectura de Tokushima, a más de 500 km de distancia de Tokio, y donde no se registra un nacimiento desde hace 18 años.

¡Muñecos al poder!

Nagoro se encuentra en el valle de Iya, en medio de las montañas. Actualmente, cuenta con tan solo 27 habitantes humanos, informó ‘The Japan Times’: el más joven tiene 55 años y el más viejo, 90.

Ayano, en compañía de 10 personas, ha creado más 300 muñecos. Foto: AFP

En el 2012, el colegio del lugar cerró, tras la graduación como bachilleres de sus dos únicos alumnos, quienes, como casi todos los nativos, se fueron en busca de mejores oportunidades de vida.



Para ‘sopesar’ la falta de población, sobre todo de jóvenes, y sentirse menos solos, quienes allí quedan han confeccionado muñecos de tamaño real y los han distribuido por todo el poblado, recreando actividades cotidianas como ir a clases, hacer labores agrícolas y hasta fumar.



En total, hay 350 muñecos, lo que equivaldría a casi 13 de ellos por cada poblador de carne y hueso.

Su creación

La mente detrás de la confección de los muñecos es la de Tsukimi Ayano, una mujer oriunda de Nagoro y de 70 años de edad.



Su idea comenzó a tener forma hace 16 años, cuando regresó a la aldea a cuidar a su padre.

Ayano fabricando uno de sus famosos muñecos. Foto: AFP

“Quería que Nagoro fuera feliz y tuviera más niños, así que yo los hice”, contó, en declaraciones recogidas por ‘The New York Times’.



Empezó creando muñecos como espantapájaros, “que parecían muy reales”, y siguió con el diseño de ‘estudiantes’ para el colegio, pasando por ‘personas’ de diferentes edades y con diversas actividades.



Están construidos en madera, alambre y papel periódico. Además, de todo el país donan ropa para que sea utilizada en ellos.



Hoy en día, trabaja con otras 10 personas y hasta da talleres de confección de muñecos en poblaciones cercanas.



Su actividad no ha hecho que muchos vuelvan a vivir en la zona, pero sí la hizo visible para el turismo y muchos nacionales y extranjeros la visitan.



"No sé qué pasará con Nagoro en los próximos años, pero yo seguiré haciendo muñecos”, le dijo a ‘The Japan Times’.



Tendencias EL TIEMPO