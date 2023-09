La Casa Blanca aseguró este lunes que el líder norcoreano Kim Jong Un tiene la intención de visitar Rusia para discutir con su homólogo Vladimir Putin la venta de armas norcoreanas para la guerra en Ucrania.



Según el diario estadounidense The New York Times, el Kremlin quiere obtener proyectiles de artillería y misiles antitanque de Corea del Norte, mientras que Kim desea conseguir tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, además de ayuda alimentaria para su población.



¿Por qué causa tanta alarma el posible encuentro y el intercambio de tecnología armamentística entre ambos líderes?

¿Qué se sabe sobre el encuentro?

Las versiones sobre una posible reunión entre Kim y Putin tomaron fuerza este lunes tras las publicaciones de los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post.



Según los prestigiosos diarios, el líder norcoreano planea viajar a Rusia este mismo mes para hablar con el presidente ruso. Para verse con Putin, su idea sería trasladarse desde Pionyang, posiblemente en tren blindado, hasta Vladivostok, en la corta del Pacífico de Rusia, de acuerdo a The New York Times.



Putin y Kim se reunirían en los márgenes del Foro Económico Oriental, que se celebrará entre el 12 y el 15 de septiembre en la Universidad Federal del Lejano Oriente, en Vladivostok.



(Lea también: Video: filtran escabrosa confesión de Daniel Sancho sobre el crimen de Arrieta)

Facebook Twitter Linkedin

Kim Jong-un viajaría en tren blindado. Foto: EFE/EPA/KCNA

¿Putin y Kim Jong-Un ya se han reunido en el pasado?

Sí. El apoyo de Rusia, un aliado histórico de Pyongyang, fue crucial durante décadas para salir del aislamiento y sus relaciones se remontan a la fundación de Corea del Norte.



Pero en los años 1980, cuando quería reconciliarse con Corea del Sur, la Unión Soviética redujo su financiación al Norte y la desaparición de la URSS fue un duro golpe para Pyongyang.



La Federación de Rusia y Corea del Norte celebraron su primera cumbre en el año 2000, cuando se firmó una declaración conjunta sobre cooperación económica e intercambios diplomáticos.



La firma del acuerdo entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el fallecido Kim Jong Il, padre y predecesor del actual líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, marcó un hito en la revitalización de las relaciones bilaterales.



(Le puede interesar: Visa a Estados Unidos: estos son los 5 consejos para adelantar la cita en la Embajada)

Facebook Twitter Linkedin

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el ministro de Defensa ruso, Seguéi Shoigú. Foto: AFP

Luego, Kim Jong Un realizó su primera visita oficial a Rusia en 2019, cuando buscaba lazos más estrechos con su aliado tradicional, en medio de la crisis con Washington por el armamento nuclear.

Y es que Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo que han reconocido la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la de otras cuatro regiones en el este y sur de Ucrania en septiembre de 2022.



Kim también se reunió en julio con el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, en la capital de Corea del Norte, ofreciéndole un recorrido por una exposición de armas donde se exhibían misiles balísticos con capacidad nuclear y drones.

¿Qué quiere Rusia de Corea del Norte?

Según The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y aliados, Putin quiere que Corea del Norte venda a Rusia artillería y misiles antitanque para la guerra en Ucrania.



De hecho, Estados Unidos aseguró la semana pasada que, a pesar de negarlo, Corea del Norte ya suministró cohetes y misiles de infantería a Moscú para el grupo paramilitar Wagner en el conflicto en Ucrania. La entrega, dice Washington, tuvo lugar en 2022.



(Además: Elevan alerta por bacteria 'come carne' en Estados Unidos: ¿cómo se infecta la gente?)

Corea del Norte probablemente tiene las mayores reservas de proyectiles de artillería FACEBOOK

TWITTER

Según Joseph Dempsey, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Moscú está interesado en proyectiles de artillería que puedan integrarse fácilmente y que puedan ser utilizados prontamente en el marco del conflicto en Ucrania.



"Corea del Norte probablemente tiene las mayores reservas de proyectiles de artillería y de artillería heredados de la era soviética que podrían usarse para reabastecer los inventarios rusos agotados en el conflicto de Ucrania", dijo Dempsey a la AFP.



Cho Han-bum, investigador principal del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, dice, por su parte, que Pyongyang fue capaz de suministrar municiones a Rusia -y podría seguirlo haciendo- porque "se ha estado preparando para la guerra durante 70 años".

Facebook Twitter Linkedin

Rusia busca más armamento para hacerle frente a la guerra en Ucrania. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

Kim se ha mantenido firme en su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Putin elogió en julio el "firme apoyo de Pyongyang a las operaciones militares especiales contra Ucrania".

¿Y qué quiere a cambio Corea del Norte?

Los analistas aseguran que Rusia tiene todo lo que necesita la empobrecida Corea del Norte. "Rusia es un país exportador de alimentos, un país exportador de fertilizantes, un país exportador de energía", afirma Cho.



Corea del Norte también podría buscar la transferencia de "tecnologías clave, conocimiento y capacidad de fabricación para que la industria armamentística de

Corea del Norte avance y sea más sostenible", agregó Dempsey.



Un informe de la ONU de 2022 destaca el papel que tuvo un diplomático norcoreano en Moscú en la adquisición de tecnologías de misiles balísticos y en el intento de obtener unos 3.000 kilos de acero para el programa submarino de Pyongyang.



(En otros temas: Suicidio de maestra por presión de padres de alumnos destapó crisis en Corea del Sur)

Facebook Twitter Linkedin

Exposición de Armamento-2023 en Pyongyang, Corea del Norte. Foto: EFE

¿Rusia y Corea del Norte ya confirmaron la reunión?

No. Este martes, Rusia rechazó confirmar las informaciones estadounidenses sobre una eventual cumbre entre los líderes, aunque su gobierno mencionó la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos.



"No, no podemos (confirmarlo), no tenemos nada que decir sobre este tema", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas que le preguntaron sobre estas informaciones de Washington.

El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, por su parte, dijo el lunes que discutirían con Corea del Norte la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos. "Discutimos de ello con todo el mundo, incluido con Corea del Norte. ¿Por qué no? Son nuestros vecinos", dijo el ministro, citado por la agencia de noticias local TASS.



Desde Pyongyang la información es escasa. Por lo que hasta el momento no hay un pronunciamiento sobre la posible visita de Kim Jong-Un a territorio ruso.

¿Por qué preocupa el posible encuentro?

El anuncio ha causado alarma y rechazo.



Estados Unidos, el Reino Unido, Corea del Sur y Japón dijeron la semana pasada en Naciones Unidas que cualquier acuerdo para aumentar la cooperación entre

Rusia y Corea del Norte violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben los acuerdos de armas con Pyongyang, resoluciones que Moscú había respaldado.



Según Corea del Sur, las transferencias de armamento y tecnología entre Rusia y Corea del Norte podrían considerarse una violación de distintas disposiciones incluidas en las nueve resoluciones que ha aprobado hasta la fecha el Consejo de Seguridad de la ONU -del que Rusia es miembro permanente y cuyos votos favorables son indispensables para aprobar los dictámenes, puesto que goza de derecho de veto- para castigar los desarrollos armamentísticos norcoreanos.



(Puede leer: Así fue como Brasil se volvió el supuesto 'semillero' de espías rusos en Latinoamérica)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Yoon Suk y Joe Biden. Ambos países se oponen a los acercamientos. Foto: EFE

"El Gobierno, junto con la comunidad internacional, sigue de cerca las relaciones de cooperación que involucran a Corea del Norte y quiere recordar que todos los países miembros de las Naciones Unidas tienen el deber de cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad", dijo un funcionario del Ministerio de Unificación de Seúl, encargado de las relaciones con el Norte, que pidió el anonimato al hablar con la agencia Yonhap.



"La cooperación entre Corea del Norte y un país vecino, en todas sus formas, debe llevarse a cabo en una dirección que no perjudique al orden y la paz internacionales", añadió el funcionario, que consideró que las posibilidades de que Pionyang y Moscú firmen un intercambio militar son cada vez mayores dado el acercamiento exhibido entre ambos países.

La cooperación entre Corea del Norte y un país vecino, en todas sus formas, debe llevarse a cabo en una dirección que no perjudique al orden FACEBOOK

TWITTER

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., Adrienne Watson, afirmó este lunes que Washington instó a los norcoreanos "a cesar sus negociaciones armamentísticas con

Rusia y a cumplir los compromisos contraídos por Pyongyang de no proporcionar ni vender armas a Rusia".

Según los analistas, para evitar acusaciones de incumplimiento de las resoluciones, es probable que los dos aliados "alcancen el acuerdo a puerta cerrada sin anuncio oficial",



"Se espera que Kim y Putin simplemente digan que acordaron cooperar en una amplia gama de áreas sin especificar cuáles son", dijo a la AFP Cheong Seong-chang, director de estudios norcoreanos del Instituto Sejong.



(Siga leyendo: ¿Álex Saab a cambio de la liberación de otros presos políticos? Esto propone una ONG)

Facebook Twitter Linkedin

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Lo cierto es que la reunión brinda a Putin la oportunidad de estrechar aún más los lazos con un país situado fuera de la esfera de influencia de Estados Unidos y Europa.

Según Artyom Lukin, profesor de la Universidad Federal del Lejano Oriente en Vladivostok, citado por Reuters, "la 'operación militar especial' de Moscú en Ucrania ha marcado el comienzo de una nueva realidad geopolítica en la que el Kremlin y (Corea del Norte) pueden acercarse cada vez más, tal vez incluso hasta el punto de resucitar la relación de cuasi alianza que había existido durante la Guerra Fría".



Una relación más estrecha asusta al mundo, pues puede implicar mayores cooperaciones en cuestiones armamentísticas. Por lo que los gobiernos temen, según BBC News, una cooperación estratégicamente peligrosa.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE