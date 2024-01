¿Por qué resultados electorales en Taiwán empeoran la tensión entre China y EE. UU.?

Los ojos del mundo estaban puestos este fin de semana en las elecciones presidenciales de Taiwán, una isla que China reclama como suya, pero que en las últimas décadas se ha distanciado de su esfera de influencia bajo el respaldo de Estados Unidos.



(Lea aquí: Taiwán: William Lai, el 'trabajador por la independencia', gana las presidenciales)



Lai Ching-te, quien desde hace cuatro años se desempeñó como el vicepresidente taiwanés, resultó elegido este 14 de enero como el próximo presidente, un resultado electoral que augura un recrudecimiento todavía mayor de las tensiones entre las dos grandes superpotencias.

El mandatario electo ha declarado públicamente su intención de mantener el ‘statu quo’ de Taipéi, apostando por el soberanía y estrechando cada vez más sus lazos con Washington, algo que desata furia entre los altos funcionarios chinos.



Algunos analistas han advertido que esto podría empeorar las tensiones que ya existen entre China y Estados Unidos e, incluso, arrastrarlos a un conflicto abierto.

¿Por qué hay controversia por Taiwán y qué tiene que ver Estados Unidos?

Luego de la guerra civil de 1949 en China, cuando las tropas de Mao Zedong derrotaron a los nacionalistas, los soldados de Chiang Kai-shek se refugiaron en Taiwán y desde entonces el estatus de la isla ha sido motivo de controversia. Pekín reclama a Taiwán como parte de su territorio, mientras que Taipéi, en la práctica, mantiene una suerte de independencia política.



En 1971, los taiwaneses perdieron su membresía en la ONU y, desde entonces, Pekín asumió el asiento. Luego, en 1979, Estados Unidos reconoció al gobierno de Pekín como representante de China y casi toda la comunidad internacional adoptan la política de “una sola China”, que excluye las relaciones diplomáticas con la isla.



Sin embargo, Washington suele mantener una retórica ambigua sobre Taiwán. Si bien los estadounidenses dicen que no respaldan la independencia de Taiwán, en los últimos años han aumentado su venta de armamento militar y han asegurado que si China llega a invadir la isla no durarán en respaldarla.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

¿Qué dice China sobre la posición estadounidense?

China rechaza cualquier tipo de acercamientos diplomáticos de terceros países con Taiwán. El gobierno ve esto como intentos por socavar la soberanía de China sobre la isla. Incluso, en varias ocasiones le ha advertido a Estados Unidos que evite estrechar más los lazos con Taipéi.



De hecho, China ha dicho que en algún día retomará la isla.



Previo a las elecciones, China prometió “aplastar” cualquier intento de promover la “independencia de Taiwán”.



A través de un comunicado, el ministerio de Defensa dijo que “el Ejército Popular de Liberación de China mantiene una alta vigilancia en todo momento y tomará todas las medidas necesarias para aplastar con firmeza los intentos de 'independencia de Taiwán' en todas sus formas”.



A propósito, en los últimos meses, el ejército chino ha elevado el número de ejercicios militares en el estrecho de Taiwán, aumentando las tensiones en esta zona clave para el comercio mundial.

Si China llega a invadir Taiwán, ¿podría haber un enfrentamiento entre Pekín y Washington?

Hace unos meses, un general de cuatro estrellas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió un memorándum advirtiendo que un enfrentamiento abierto con China sería algo posible en 2025, por lo cual llamó al país a estar preparado ante este eventual escenario.



Y aunque las partes han dicho que quieren evitar a toda costa esto, las tensiones siguen. Washington envió una delegación no oficial para reunirse con el presidente electo de Taiwán, algo que volvió a generar molestia en China.



En agosto de 2022, por ejemplo, una visita a Taiwán de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, provocó indignación en China que lanzó como respuesta maniobras militares a gran escala.



Alexander Huang, un experto militar de la Universidad Tamkang en Taipéi, no cree que haya una reacción militar china inmediata pero que "Pekín aumentará la presión sobre Taiwán de otras maneras".



Taiwán ya observa casi a diario la presencia de aviones y buques de guerra chinos en el estrecho, lo que hace temer un incidente, más aún porque no existen comunicaciones de alto nivel entre Pekín y Taipéi.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene planes para contener a China Foto: Archivo Particular

¿Por qué es importante Taiwán para la economía mundial y por qué Washington y Pekín quieren influenciar sobre la isla?

Taiwán es el mayor productor mundial de semiconductores, una pieza esencial para la fabricación de productos de alta tecnología.



La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial en semiconductores, suministra casi el 50 % de la producción mundial de microchips con un tamaño inferior a 10 nanómetros.



Por eso el nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre las tensiones geopolíticas y un ambiente propicio para la exportación. Lai prometió el sábado dar "un fuerte apoyo a la industria de los semiconductores".



Según Wen-ti Sung, China podría aumentar su presión económica como hizo en 2022, tras la visita de Pelosi, prohibiendo entonces la importación de algunas frutas y pescado provenientes de Taiwán.

Hace unos días, China lanzó ejercicios militares alrededor de Taiwán, un hecho que elevó al máximo las tensiones en la región. Foto: AFP

¿Quién es el nuevo presidente taiwanés?

Hijo de un minero del carbón y médico de formación, Lai (Wanli, 1959) comenzó a participar en política a mediados de la década de los 90, cuando la democracia taiwanesa empezaba a abrirse paso: en 1994 encabezó una asociación de profesionales sanitarios en apoyo a Chen Ting-nan, entonces aspirante a gobernador de la provincia de Taiwán por parte del PDP.



Su auténtico salto a la fama se produjo a partir de 2010, año en que fue elegido alcalde de Tainan, un cargo que ejerció hasta 2017 dejando un récord para la historia: en 2014, fue reelecto con cerca del 73 % de los votos, el porcentaje más alto para unos comicios locales desde el levantamiento de la ley marcial en 1987.



Tras definirse como un “pragmático trabajador por la independencia de Taiwán” en 2017, Lai ha ido moderando su discurso en torno a la autonomía de la isla, en consonancia con la opinión mayoritaria de la sociedad taiwanesa, que se muestra favorable al mantenimiento del status quo actual.



Como candidato a presidente del PDP, Lai descartó la posibilidad de declarar formalmente la independencia, puesto que, asegura, Taiwán ya es un “país soberano e independiente” bajo el nombre de la República de China.



Contrario al “principio de una sola China”, Lai propone continuar las políticas emprendidas por Tsai Ing-wen en torno a cuatro principios: fortalecer la disuasión militar, garantizar la seguridad económica de la isla, profundizar las relaciones con las principales democracias del mundo y mantener una política pragmática hacia China.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe