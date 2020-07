Policía se lanzó de piso 13 de un edificio para capturar a un pedófilo

Todo por la justicia. Eso fue lo que aplicó un policía, de 36 años, quien, sin pensar en su bienestar, se lanzó por la ventana de un apartamento, en un piso 13 de un edificio, para capturar a un hombre acusado de pedofilia.



El hecho ocurrió en Almatý, una de las ciudades más grandes de Kazajistán, en medio de una operación en la que el uniformado se hizo pasar como plomero.



¿Qué pasó?

Bakytzhan Bakirov, quien tiene el rango de mayor en la policía kazaja, creó todo un plan para dar con el sindicado de pedofilia.



Para intentar atraparlo, contactó a una conocida del hombre. La mujer le ayudaría a entrar al apartamento donde él vivía.



El operativo se llevó a cabo a mediados de julio. Bakirov se haría pasar por un plomero y capturaría al delincuente.

“Llegamos al edificio y yo me quité el uniforme para ponerme la indumentaria de plomero. Subimos hasta el piso 13 con el contacto del hombre, quien tenía llaves del apartamento y abrimos la puerta. Ella le avisó que habíamos llegado y él salió a recibirnos. Cuando lo vi, me le abalancé y él se dio cuenta, y salió a correr”, contó el uniformado a la página web ‘Polisia.kz’.



Sin pensarlo dos veces, Bakirov lo siguió y vio que el hombre se lanzaba por una ventana. El policía hizo lo propio.

“Solo había un pensamiento en mi cabeza: detenerlo. Yo mismo no entendí cómo salté, pero no había miedo”, agregó a la misma página web.



Con lo que no contaba era con que dos pisos más abajo, en el 11, había una terraza y ambos cayeron en ella.



“Él intentó saltar a la terraza de abajo, pero logré derribarlo y atraparlo hasta que llegaron los refuerzos”, sostuvo.

Por el salto, Bakirov se fracturó uno de sus pies y tuvo que ser operado tres veces.



“Tengo una familia y soy padre de 6: 4 hijos y 2 hijas. Son lo mejor que tengo y por eso debía capturar a ese hombre”, cerró el policía.

