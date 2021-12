La policía de Hong Kong acusó a dos miembros del diario prodemocracia 'Stand News' de "conspiración para publicar" información sediciosa, tras el allanamiento del medio, en un contexto de creciente deterioro de la libertad de prensa en este territorio semiautónomo de China.

"El Departamento de Seguridad Nacional de la Policía... oficialmente acusó a dos hombres de 34 y 52 años y un medio digital de un cargo de conspiración para publicar una publicación sediciosa", dijo la policía en un comunicado.



Medios locales informaron que los acusados son editores de Stand News.

Ronson Chan, editor adjunto de 'Stand News', habla con miembros de la prensa a las afueras del medio de comunicación. Foto: EFE

La publicación anunció el miércoles su cierre luego de que la policía arrestó a siete empleados actuales y pasados en una redada de su redacción, que puso en evidencia la menguante libertad de prensa en la ciudad, un centro financiero internacional.



"Debido a la situación actual, Stand News dejará de operar inmediatamente y dejará de actualizar su web y sus redes sociales", que serán cerradas en pocos días, señaló este diario digital el miércoles en Facebook horas después de una operación policial.



Más de 200 agentes uniformados y de paisano participaron en los registros de la redacción y de domicilios particulares en los que requisaron teléfonos, ordenadores, documentos y más de 64.000 dólares en efectivo, indicó la policía.



'Stand News' es el segundo medio prodemocracia en ser clausurado en Hong Kong tras una operación policial. En junio, el Apple Daily, ferozmente crítico con Pekín, cerró tras la congelación de sus bienes y la detención de varios responsables.



Esta segunda operación aumenta la preocupación por la libertad de prensa en esta ciudad teóricamente semiautónoma y sede regional de numerosos medios internacionales, en la que Pekín está ampliando su control desde las protestas de 2019.

Condena de Estados Unidos

Estados Unidos condenó la medida y aseguró que socava la reputación de la ciudad. "Al silenciar medios independientes, la RPC (República Popular China) y las autoridades locales socavan la credibilidad y viabilidad de Hong Kong", dijo el Secretario de Estado Antony Blinken.

El medio fue cerrado por la policía de Hong Kong. Foto: EFE

La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, replicó que coincide con una parte de la declaración de Blinken en la que dijo "el periodismo no es sedición".



"El periodismo no es sedición, pero las acciones y actividades sediciosas e incitar a otras personas mediante acciones públicas no pueden ser condonadas bajo la apariencia de cobertura noticiosa", declaró Lam.



El Comité para la Protección de Periodistas describió el registro como "un asalto abierto a la ya resquebrajada libertad de prensa de Hong Kong".



El editor jefe de Stand News, Patrick Lam, salió esposado del edificio donde está la redacción del diario, observó un periodista de 'AFP'. Medios locales indicaron que entre los detenidos también había el antiguo editor jefe, Chung Pui-kuen, y cuatro miembros de la junta directiva dimitidos en junio, como la estrella pop local Denise Ho y la abogada Margaret Ng.



El superintendente policial Steve Li acusó al medio de publicar artículos que incitaban al odio contra el gobierno de Hong Kong, como decir que había manifestantes desaparecidos o cuyos derechos fueron violados.



"Estas son acusaciones maliciosas sin base fáctica", dijo en rueda de prensa Li, que anunció también la congelación de 7,8 millones de dólares de activos.

'Editorialmente independiente'

Fundado como un medio digital sin ánimo de lucro en 2014, 'Stand News' fue nominado al premio de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras en noviembre.

Policía de Hong Kong en medio de allanamiento de 'Stand News'. Foto: EFE

"'Stand News' era editorialmente independiente y se dedicaba a proteger los valores centrales de Hong Kong como la democracia, los derechos humanos, la libertad y el papel de la ley y la justicia", aseguró el medio en su despedida.



Durante las masivas y a menudo violentas protestas de 2019, la policía se enfrentó con varios de sus reporteros. Tras esas manifestaciones, Pekín incrementó su control sobre la antigua colonia británica, especialmente con la imposición en junio de 2020 de una ley de seguridad nacional que ha servido de paraguas para detener y encarcelar numerosos opositores.



Después de conocerse la operación, la Asociación de Periodistas de Hong Kong y el Club de Corresponsales Extranjeros se mostraron "profundamente preocupados" y pidieron respeto a la libertad de prensa.

