En los últimos días, ha surgido consternación a nivel internacional debido al impactante asesinato de Edwin Arrieta, un médico cirujano cuyo cuerpo fue desmembrado mientras disfrutaba de sus vacaciones en la famosa isla de Koh Phangan, situada en el sur de Tailandia.



El trágico suceso fue descubierto el 5 de agosto pasado. Pocos días después, un hombre cercano al doctor, identificado como Daniel Sancho, de 29 años de edad, confesó haber cometido el homicidio del colombiano de 44 años.

En lo que las autoridades tailandesas han denominado como un "asesinato premeditado" se han encontrado pruebas como la compra de un cuchillo de gran tamaño, guantes de limpieza y varias bolsas negras que habrían sido usados por Sancho para el ocultamiento del cuerpo.

Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo (C), presunto asesino, es escoltado por agentes de la policía tailandesa. Foto: EFE

Sin embargo, en la declaración entregada por el confeso asesino, este mencionó que había sido víctima del médico colombiano: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula".

Ahora bien, aunque el juicio podría comenzar en las próximas semanas, el día de hoy las autoridades tailandesas ofrecieron una rueda de prensa en la que presentaban sus conclusiones frente al caso.

'Fue premeditado'

Inicialmente, las autoridades policiales afirmaron que Daniel Sancho había llevado a cabo el asesinato de manera premeditada con el propósito de "poner fin a la relación" que tenían.



Adicionalmente, en contraste con las especulaciones anteriores, se determinó que Sancho actuó en solitario, ya que no se hallaron indicios de otro ADN en la escena del crimen.

Daniel Sancho asesino de médico colombiano Foto: EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

Así mismo, las autoridades encargadas explicaron que el hombre empleó un cuchillo y una sierra para descuartizar a Arrieta.

Nada de drogas

En cuanto a la duda de si se utilizaron o no estupefacientes, en la rueda de prensa se aclaró que no se encontraron rastros en Sancho.



Otro punto clave fue que la Policía no reveló que tipo de mensajes tenía la víctima y el acusado.

¿Pena de muerte?

Finalmente, Surachate Hakparn, también conocido como 'Big Joke', quien está a cargo de la investigación y tiene la misión de armar el rompecabezas del crimen, recomendó la pena de muerte para Daniel Sancho.

Cabe recordar que la policía tailandesa tiene un plazo de 84 días para terminar un primer informe de la investigación, el cual entregará al fiscal, a partir de cuando podría empezar el juicio.

Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia. Foto: Twitter @DPalomino10

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, pero, de dictarse, esta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.



Una vez sea condenado y tras cumplir al menos cuatro años de su condena, siempre y cuando esta no sea la pena capital, Sancho tendría derecho a solicitar su traslado a una prisión española, aunque podría ser rechazado por España o por Tailandia.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

