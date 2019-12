El provocador pesebre que instaló el artista Banksy en Belén

El artista británico Banksy construyó en su hotel, ubicado en la ciudad de Belén, en Palestina, un particular pesebre que invoca el conflicto entre Palestina e Israel.



En la obra, que ha dado la vuelta al mundo, José, María y el niño Jesús tienen de fondo un muro israelí con un impacto de proyectil en forma de estrella.

La obra, llamada 'Scar of Bethlehem' ('La cicatriz de Belén', en español), tiene también tres grandes regalos envueltos y las palabras 'amor' y 'paz' escritas en inglés y francés como graffiti en las paredes del muro.



Según el director del hotel, Wisam Salsa, el pesebre no solo juega con los símbolos, sino que también con las palabras. De acuerdo a Salsa, el nombre de la obra, originalmente, era la 'Estrella de Belén', pero el artista decidió cambiar "'star' (estrella en español) por la palabra 'scar' (cicatriz)".



Con esta obra, "Banksy intenta plantear la cuestión del muro que cerca la ciudad y por el que la población, otro año más, celebra la Navidad sin libertad. Él intenta ser una voz para aquellos que no pueden hablar", agregó Salsa.

El establecimiento en donde se encuentra la obra se llama The Walled Off Hotel (El hotel enclaustrado, en español) y fue inaugurado en el 2017. Hoy en día se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos de la localidad palestina.



Además del pesebre, cuenta con un museo y otras obras de arte que reflejan las consecuencias de la ocupación israelí en Palestina.



El hotel también presume tener la peor vista del mundo; sus huéspedes pueden ver al despertar el imponente muro israelí de ocho metros de altura a tan solo unos cuantos metros de distancia.

El muro

Israel comenzó la construcción del muro en el año de 2002. El Gobierno ha afirmado que la barrera es necesaria para prevenir ataques terroristas. Los palestinos, por su parte, sostienen que es una estrategia para apropiarse del territorio.



Aunque el Tribunal Internacional de Justicia lo ha tildado de ilegal, el muro sigue en pie, dividendo a estos dos territorios.

El hotel del artista se llama The Walled Off Hotel (El hotel enclaustrado en español) y fue inaugurado en 2017. Foto: Ahmad Gharabli / AFP - Abed Al Hashlamoun / EFE

El conflicto entre Palestina e Israel

El conflicto entre Palestina e Israel es uno de los más prolongados de la historia.



Organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han acusado a palestinos e israelíes de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad.



A lo largo de los años, son varias las negociaciones de paz que se han tratado de hacer entre Israel y Palestina, pero ninguna ha prosperado. El último intento de llegar a un acuerdo fue en el 2014. En dicho año, el gobierno israelí, que siempre ha tenido como aliado principal a Estados Unidos, suspendió la negociación con la Autoridad Palestina (AP) por su sorpresiva reconciliación con el partido islamista Hamás.

