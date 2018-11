La vida de Carlos Ghosn, el presidente de Nissan detenido en Japón

Este lunes, en horas de la mañana, se dio a conocer la noticia del arresto de Carlos Ghosn (de 64 años) en Tokio (Japón). El hecho le dio la vuelta al mundo por tratarse de uno de los ejecutivos más importantes de la industria del automóvil pues Ghosn es el máximo director de la alianza entre Renault – Nissan – Mitsubishi.



La captura se dio por las investigaciones que adelantan las autoridades japonesas por supuestas irregularidades de Ghosn en el manejo de sus finanzas personales.

Los orígenes de Ghosn

A principios de 2017, en el periódico japonés 'Nikkei Asian Review' -y que reposan en la página oficial de Nissan-, Carlos Ghosn publicó una serie de artículos donde dio detalles sobre cómo ha sido su vida.



Su abuelo, quien nació al pie del Monte Líbano, tuvo que salir del Líbano debido a los conflictos religiosos y sociales que afrontaba ese país a principios del siglo XX. Su abuelo, a la edad de 13 años, tomó un barco y llegó hasta Río de Janeiro, en Brasil.



Cuando fue niño, sus padres vivían en una región tropical de la Amazonía brasilera. Allí le dieron a beber agua que no estaba hervida, y Ghosn padeció una fuerte fiebre que le supuso graves quebrantos de salud. Un médico le recomendó a su familia trasladarse a una región menos tropical. Por ese motivo, Ghosn vivió varios años de su vida en el Líbano.



Su madre era una francófila devota. Ella hablaba francés y esa influencia llevó a que su familia se asentara varios años en París, donde además Ghosn realizó varios de sus estudios, lo cual sería uno de los episodios educativos más importantes en la vida del ejecutivo.



En esos artículo que publicó, también dio detalles de cómo eran sus jornadas de trabajo una vez se convirtió en un exitoso líder del sector automotriz. Como CEO de Nissan y Renault, y presidente de la Alianza Renault – Nissan, dividió su tiempo cada mes entre Japón y Francia, además de otros mercados donde las empresas operan, como Brasil, China y Medio Oriente.



“Sin importar donde esté, soy madrugador. En París usualmente estoy en la oficina a las 7:30 a.m. En Japón suelo llegar sobre las 8:00 a.m., debido al tiempo adicional de trayecto entre mi casa en Tokio y las oficinas de Nissan en Yokohama. Cuando por fin llego a la oficina ya he estado trabajando calladamente por mí mismo durante horas”, escribió Ghosn.

Carlos Ghosn Foto: Reuters

¿Quién es Carlos Ghosn y que papel jugó en la industria?

Uno de los episodios de la vida profesional de Ghosn –nacido en Brasil y de ascendencia libanesa- que le valió su reconocimiento internacional comenzó en la década de 1990, en Francia. En ese entonces, él fue el cerebro de la reestructuración que tuvo Renault, lo que supuso el rescate de la empresa.



En un artículo publicado el 22 de junio de este año en el diario Portafolio, se explica que ese plan le valió el apodo de ‘Le Cost Killer’ (El asesino de costes), un seudónimo que a él le incomodaba. Después de su paso por Francia, llegó a Japón donde reestableció la fortuna de Nissan.



Allí, bajo la misma filosofía de la máxima reducción posible de costos, eliminó uno de cada siete empleos y cerró varias fábricas. El rescate de Nissan le valió que los japoneses lo adoptaran y le hicieran reconocimientos y homenajes que llegaron, incluso, hasta las historietas ‘mangas’ niponas.



En los últimos años desempeñó uno de los papeles más ambiciosos de su carrera, dirigir el imperio que asocia a tres grandes fabricantes de automóviles. La alianza Renault – Nissan empezó hace 19 años (donde la empresa francesa controla el 43 por ciento de Nissan). Luego, en el 2016, se sumó Mitsubishi Motors, la cual estaba afectada por varios escándalos.

Hiroto Saikawa, director ejecutivo de Nissan, prometió que este episodio no afectará la alianza entre las empresas. Foto: Reuters

Las irregularidades

Al aparecer, las “malas conductas” del ejecutivo evidencian que durante muchos años Ghosn y otro alto dirigente del grupo, Greg Kelly, han venido reportando cantidades de compensación (financiera) en su informe a la Bolsa de Tokio, menores a las cifras reales.



La información que ya se ha conocido sobre las investigaciones da cuenta de que el máximo directivo de Nissan habría minimizado sus ingresos en unos 5.000 millones de yenes (38 millones de euros) durante cinco años, a partir del 2011.



Según medios de comunicación japoneses, una filial de Nissan financió la compra de residencias de lujo en cuatro países, propiedades a las cuales Ghosn iba de manera gratuita cuando quería.



Nissan convocó un consejo este jueves para despedir a Carlos Ghosn del puesto de presidente. Por su parte, el Estado Francés, que tiene el 15 por ciento de las acciones de Renault, pidió nombrar una dirección interina.



Lo que es incierto por el momento, es el futuro de la alianza entre Renault – Nissan – Mitsubishi, ya que Ghosn habría sido el artífice de dicha unión. Este lunes, Emmanuel Macron, presidente francés, dijo que el Estado sería “extremadamente vigilante en cuanto a la estabilidad” de Renault y de la alianza con Nissan. Entre tanto, Hiroto Saikawa, director ejecutivo de Nissan, prometió que lo sucedido no afectará la alianza entre las entidades.



ELTIEMPO.COM - APP

*Con información de agencias y de la página oficial de Nissan