En la prisión de Koh Samu, al sur de Tailandia, se encuentra ingresado Daniel Sancho, confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta.

(Lea también: 'Quiero volver a España', dice en entrevista Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta).

En declaraciones con la agencia EFE, el joven señaló: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Así fue el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho

Las investigaciones del caso apuntan a que Edwin Arrieta reservó una habitación en un hotel en Koh Phangan para su estancia entre el 31 de julio y el 3 de agosto.



Cámaras de seguridad, con fecha de 1 de agosto, muestran a Daniel Sancho, quien arribó primero a la isla que su compañero, en un supermercado, comprando un cuchillo, bolsas de basura, productos de limpieza y otros utensilios que, al parecer, fueron utilizados en el asesinato del cirujano.

(Siga leyendo: ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Lo que sigue para asesino de colombiano en Tailandia).

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Arrieta y Daniel Sancho viajando en motocicleta Foto: Suministrado

De acuerdo con 'Bangkok Post', el joven y el médico colombiano se encontraron en un muelle el 3 de agosto, y viajaron en motocicleta. Una vez arribaron a la habitación de hotel, Sancho golpeó a su compañero en el rostro, dejándolo en estado de inconsciencia. Después de una hora, y tras intentar que la víctima recuperara la lucidez, comenzó el desmembramiento, que duró alrededor de tres horas.

El chef, según el relato que fue compartido por medios de comunicación internacionales, introdujo los restos en bolsas de basura, que posteriormente arrojó al mar y a un botadero de la isla. En el hotel donde se hospedaba, las autoridades hallaron "80 mil dólares estadounidenses y un collar de oro que pertenecía al colombiano".

(De interés: ¿Cuál era la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho? Esto dicen amigos de víctima).

Para arrojar las partes del cuerpo al mar, Sancho, según contó a la Policía tailandesa, alquiló un kayak de color rojo por alrededor de 1.000 euros en la Salad Beach. Luego, volvió y tiró los restos que le quedaban en contenedores de la zona y alguna documentación de Arrieta.

Sancho reportó la desaparición del cirujano colombiano el jueves 3 de agosto, el mismo día que un recolector de basura encontró partes humanas en una bolsa de fertilizantes e iniciaron las sospechas de las autoridades. Un día después, el viernes, se hallaron más restos junto con una camiseta y pantalones cortos.

El confeso asesino comenzó a ser interrogado el viernes por los cortes y arañazos que mostraba en su cuerpo el día que denunció la desaparición. En este momento, se encuentra en prisión preventiva y deberá estar aislado 10 días por el protocolo del covid-19.

Más noticias en EL TIEMPO

Daniel Sancho, quien confesó haber asesinado a Edwin Arrieta, es enviado a la cárcel



Daniel Sancho quiere 'colaborar todo lo que pueda' en el caso Edwin Arrieta

Habla el joven que aceptó haber asesinado al colombiano Edwin Arrieta en Tailandia

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO