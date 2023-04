Las autoridades de Vinchhiya, en la India, investigan la muerte de una pareja de esposos. Los decesos, al parecer, se dieron en medio de un ritual improvisado que aún es materia de estudio por parte de la Policía local.

(Lea también: India: televisión registró, en vivo, los homicidios de un político y su hermano).

De acuerdo con el periódico británico ‘Daily Mail’, Hemubhai Makwana, de 38 años, y su esposa Hansaben, de 35, fueron hallados sin vida en su vivienda, ubicada en Gujarat, considerado el estado más occidental de la India.

El subinspector de la policía de Vinchhiya, Indrajeetsinh Jadeja, informó que la muerte de la pareja se dio entre el sábado por la noche y el domingo por la tarde, en medio de una ceremonia de la que no se tienen muchos detalles. Las primeras teorías apuntan a que pudo estar relacionada con magia negra.



“Estamos grabando declaraciones de los familiares y tratando de saber el motivo del paso extremo de la pareja”, detalló Jadeja, según constató ‘Times of India’.

(Siga leyendo: Sigue tragedia en La Guajira: muere niño por desnutrición, van 20 casos en 2023).

Facebook Twitter Linkedin

Hemubhai Makwana era granjero y tenía dos hijos, junto con su esposa. Foto: iStock

Los cuerpos fueron encontrados en la granja por los dos hijos del matrimonio, de 13 y 12 años. El medio local citado anteriormente menciona que, tan solo el día anterior, los menores habían sido enviados a casa de tu tío materno, ubicada en un pueblo cercano.



Una vez arribaron las autoridades a la escena, se encontraron no solo con los cadáveres, sino también con una nota escrita a mano, acompañada de una impresión de sus pulgares, en la que la pareja se atribuía su propia muerte. Además, encargaba el cuidado de sus hijos a su familia extendida.

(De interés: Bebé se ahogó en un balde; su mamá explica cómo la encontró: 'Fue muy duro').

Las circunstancias en las que fallecieron Hemubhai Makwana, un granjero indio, y su esposa, Hansaben, no son claras. Los cuerpos fueron enviados para ser analizados en un examen post-mortem y su caso, hasta el momento, es catalogado como “muerte accidental”.



La investigación de la Policía arrojó que, durante el último año, la pareja había estado llevando a cabo ceremonias en un templo construido por ellos mismos con bolsas de plástico. A su vez, “colocaron una imagen del Señor Shiva e hicieron un Shivling con barro al que han estado adorando”, puntualizó ‘Times of India’.



Jayanti Jatapara, el primo de la mujer, reveló que el matrimonio no contaba con problemas financieros y tampoco con conflictos familiares. En esa línea, las autoridades no descartan ninguna hipótesis que pueda llevarlas a esclarecer los hechos. Su línea de investigación está puesta, en este momento, en las declaraciones de los familiares.



“Obtendremos una imagen clara una vez que registremos las declaraciones de todos los miembros de la familia”, concluyó el subinspector de la policía de Vinchhiya, Indrajeetsinh Jadeja.

Más noticias en EL TIEMPO

La junta militar de Birmania anuncia una amnistía a más de 3.000 presos

Rebeldes matan a 9 militares en negociaciones para liberar piloto neozelandés

EE. UU. ve a Taiwán 'muy vulnerable' ante ataque aéreo chino, según filtraciones

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO