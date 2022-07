Gran conmoción vivieron los asistentes al concierto del grupo ‘Mirror’ en el Hong Kong Coliseum, luego de que una de las pantallas gigantes que ambientaba el espectáculo se desprendiera de sus soportes y cayera directo sobre los bailarines que se encontraban en el escenario.



Según información otorgada por el diario local ‘South China Morning Post’, al menos dos artistas fueron alcanzados por la estructura y uno de ellos recibió el golpe directamente en su cabeza, por lo que se encuentra en grave estado de salud en uno de los hospitales de la zona.

Momento en que bailarines intentan levantar el monitor que golpeó a su compañero Foto: Twitter: @melody_747

En los videos que fueron compartidos en redes sociales, se puede ver la preocupación de los fanáticos que no podían creer lo que estaban viendo. La estructura empezó a tambalearse por el aire hasta que uno de los arneses que la sostenía al techo del estadio se desprendió e hizo que el aparato cayera a toda velocidad.



“Estimando que el monitor pesa 90 kilogramos, y a 10 metros de altura, y si golpea al bailarín con su esquina, creará 708 libras de fuerza, que no podemos descartar que cause la muerte de los bailarines", dijo Lo Kok-keung, ingeniero mecánico y miembro de la Institución de Ingenieros Mecánicos de ese país a ‘The Standard’.



El concierto se detuvo tras el accidente y el mánager del grupo, Ahfa Wong Wai-kwan, se disculpó ante el público, a quien pidió que abandonara el recinto de forma ordenada.



"Sucedió todo muy rápido y todo el mundo necesitó unos instantes para comprender lo que había pasado", explicó un asistente al concierto, citado por el diario.

Con información de EFE*