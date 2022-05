La extraña demanda llegó a los tribunales del distrito de Uttarakhand, al norte de India, por parte de Sanjeev y Sadhana Prasad, padres de Shrey Sagar, de 35 años, quien está siendo demandado junto a su esposa, Shubhangi Sinha.

Según lo reporta el diario ‘The Times of India’, los padres del demandado argumentan que no tener un nieto les ha causado “sufrimiento mental”. Por lo que le contaron al medio, ellos han gastado gran parte de su dinero en darle todo a su hijo y por esto se sienten con el derecho de exigirle tener un primogénito.



Además, la pareja argumenta que ellos pagaron todos los arreglos de la boda que tuvo lugar en el 2016 esperando tener un bebé en la familia pronto, lo cual no ha sucedido, por lo que exigen una compensación económica de casi 650 mil dólares -más de dos mil millones de pesos colombianos- si su hijo no les da un nieto en el próximo año.

Por los datos que logró adquirir ‘The times of India’, los padres no solo le pagaron a su hijo una carrera de piloto en Estados Unidos que costó alrededor de 65 mil dólares y la boda, sino que también cubrieron los gastos de la luna de miel de la pareja.



“Mi hijo ha estado casado durante seis años, pero ellos aún no están planeando tener un bebé. Al menos si tuviéramos un nieto con quien pasar el tiempo, nuestro dolor sería llevadero”, le comentó el padre al medio.



El abogado de Sanjeev y Sadhana Prasad también explicó que: “El sueño de todo padre es convertirse en abuelo. Ellos han estado esperando durante años para ser abuelos”.

Hasta el momento, la pareja que está siendo demandada no ha dado ningún tipo de comentario a la prensa sobre su posición.



La audiencia está prevista para el próximo martes 17 de mayo en la ciudad de Haridwar.

¿Cómo está la tasa de natalidad en India?

India es la segunda nación más poblada del mundo y, según el Sistema de Registro de Muestras del Gobierno que realizó un estudio sobre la tasa de natalidad en el 2017, esta va en descenso de 2,2 nacimientos por mujer.



Esto, debido a que muchas mujeres ya no desean tener hijos, sin embargo, existe una gran carga cultural en ese país con respecto al tema, por lo que es considerado una ofensa hacia sus padres.



El medio ‘Business Insider’ habló con mujeres de India que habían tomado la decisión de no tener hijos y llegó a la conclusión de que para esa sociedad aún es algo fuera de la norma. Esto hace que las parejas, especialmente las mujeres, sean juzgadas por sus familiares cercanos y amigos, como es el caso de esta demanda.

