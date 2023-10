Otra víctima de Daniel Sancho que habla de su extrema violencia: ‘Me partió la nariz’

Dos meses después de que Daniel Sancho ingresara en la prisión de Koh Samui bajo sospecha de asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, la policía tailandesa ha concluido su investigación sobre el crimen, siendo el único acusado el hijo de Rodolfo Sancho.

De acuerdo con el portal web 'Andalucía Información', el informe resultante ha sido entregado a la Fiscalía, la cual está preparando su propio informe para presentarlo ante el Tribunal de Samui antes del 27 de octubre.



A partir de dicha fecha, el juez determinará el día para el juicio, en el cual el cocinero español podría enfrentar la pena de muerte debido a la acusación de asesinato premeditado.

Mientras tanto, en España siguen surgiendo detalles sobre el turbulento pasado de Daniel. Después de que se revelara que el nieto de Sancho Gracia está pendiente de juicio en ese país por un caso de lesiones, ocurrido en 2019 cuando agredió a un hombre en una fila de taxis, otra víctima del joven ha compartido su testimonio.

Una persona más que fue afectada por la violencia de Daniel Sancho relata: ‘Me partió la nariz’

El programa de televisión 'TardeAR' ha obtenido el testimonio de Richard William Medina, un joven que denunció a Daniel Sancho en 2017 por un delito de lesiones. Medina relató cómo él y un amigo fueron brutalmente agredidos por el hijo de Rodolfo Sancho en una discoteca de Madrid durante una madrugada.



Según el relato de la víctima, los hechos ocurrieron cuando Daniel Sancho los increpó y posteriormente los atacaron violentamente. A uno de sus amigos, le propinó un puñetazo, rompiéndole los dientes, mientras que a otro que sostenía un vaso de sidra en la mano, le dio un manotazo en la boca, causándole graves lesiones.

"Nos estuvo increpando. Le propinó un puñetazo a un amigo mío y le dio un manotazo a otro amigo que tenía un vaso de sidra en la mano y con él le dio en la boca y le rompió los dientes", describió Medina en su testimonio.

El joven continuó relatando la violenta agresión: "Me dio un puñetazo en la nariz, me la rompió y caí al suelo. Me propinó una serie de patadas con las que me rompió el metacarpiano de la mano".

Richard Medina también recordó el proceso judicial que siguió a la denuncia: "Dos o tres años después, fuimos a juicio y él estaba con una actitud muy prepotente".



Además, destacó que ganó el juicio y que Sancho fue declarado culpable. Como resultado, recibió una indemnización de aproximadamente 14 mil euros por los daños y perjuicios, algo que vendría siendo más de $62 millones en pesos colombianos.

En cuanto a la actitud de Daniel Sancho durante el incidente, Richard lo describió como agresivo y bajo la influencia del alcohol y las drogas: "Esta persona creo que iba borracha y drogada, para la hora que era iba muy pasado. Se le notaba muy agresivo".

Además, el afectado señaló que en el grupo de Sancho también estaba su entonces exnovia, quien también los increpaba. Según Medina, Sancho era el líder y los demás lo seguían. El joven reveló que durante el altercado, el chef profirió insultos xenófobos, llamándolo "negro de mierda" y sugiriendo que se fuera a su país, lo que Medina interpretó como actos de racismo.

Este testimonio arroja luz sobre un patrón de agresión y comportamiento violento relacionado con Daniel Sancho, quien actualmente enfrenta graves acusaciones en Tailandia.



Su historial de incidentes y confrontaciones violentas plantea serias preocupaciones sobre su conducta y su capacidad para enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Así fue asesinado Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, en Tailandia



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

