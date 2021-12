El Reino Unido no mandará a sus representantes políticos a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, anunció el miércoles el primer ministro Boris Johnson, sumándose al boicot diplomático propugnado por Estados Unidos alegando violaciones de los derechos humanos por parte de China.



"Como he dicho anteriormente, no apoyamos los boicots deportivos, pero no hay planes para (...) que los ministros asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno", afirmó en el Parlamento, subrayando que "habrá un boicot diplomático" al que también se sumó Australia el miércoles.



En ninguno de los casos, el boicot diplomático afecta a las contiendas deportivas ni impide la participación de los atletas británicos, estadounidenses o australianos. A "nadie le importa saber si vienen o no" los representantes políticos, dijo por su parte el miércoles un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, reaccionando al anuncio de Camberra. "Sus maniobras políticas y sus pequeños trucos no cambiarán nada al éxito de los Juegos Olímpicos", añadió.



¿En qué consiste el boicot contra Pekín?

El boicot diplomático es un gesto político y su única consecuencia inmediata quedará aún más diluida por la pandemia. Las restricciones de viaje y el formato burbuja que se impondrá a los participantes reducirá de forma significativa la presencia de autoridades, como ya sucedió en los Juegos de verano de Tokio, el pasado mes de julio.



El boicot, secundado también por Nueva Zelanda, supondrá que no se verá a ningún representante público de esos países en el palco del Estadio Nacional de Pekín cuando el 4 de febrero se inauguren los Juegos, ni tampoco el día 20 cuando se clausuren en el mismo recinto, conocido como 'El Nido'.



La representación de los países que lo han decretado en ambos actos correrá a cargo de los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) de esa nacionalidad.



El día de la inauguración se dará la circunstancia de que sí estará en el palco el presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país está sancionado por el COI a competir sin autoridades, bandera ni himno por sus infracciones antidopaje. Pero Putin puede acudir si es invitado personalmente por su homólogo chino, como ha sido el caso.



"Tengo previsto acudir", anunció recientemente el líder ruso. El Kremlin pidió hoy tras conocer el boicot diplomático estadounidense que no se mezcle el deporte con la política.

Foto de archivo. Protesta de mujeres musulmanas en la región china de Xinjiang. Foto: Efe

¿Qué le reclama Estados Unidos a China?

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció este lunes el boicot diplomático de su país a los Juegos de Pekín debido al "genocidio y los crímenes contra la humanidad que persisten en Xinjiang, así como otros abusos de derechos humanos" en China.



"Los deportistas del equipo de Estados Unidos tienen nuestro apoyo completo, y los estaremos apoyando desde casa, pero no contribuiremos a la fanfarria de los Juegos", apuntó la portavoz.



Desde hace meses, el gobierno estadounidense busca la manera de tomar posición ante los Juegos de Invierno, un evento mundial organizado del 4 al 20 de febrero de 2022 por un país al que acusa de perpetrar un "genocidio" contra los musulmanes uigures de la región de Xinjiang.



Varias organizaciones de derechos humanos acusan a Pekín de haber internado al menos a un millón de musulmanes en Xinjiang en "campos de reeducación".



Las autoridades chinas denuncian sistemáticamente la "injerencia" de los occidentales, asegurando que son "centros de formación profesional" para apoyar el empleo y combatir el extremismo religioso.

¿Cuál es la postura del Comité Olímpico Internacional?

El Comité Olímpico Internacional (COI) dijo que "entiende y respeta" la decisión tomada por Estados Unidos de boicotear diplomáticamente los Juegos de Invierno de Pekín 2022, pero su primer objetivo es que estén presentes en competición "los mejores deportistas del mundo", afirmó este martes el español Juan Antonio Samaranch, presidente de la Comisión de Coordinación del COI para esos Juegos.



"Siempre pedimos el máximo respeto de los políticos a nuestra independencia. Hemos conocido la decisión de Estados Unidos, la entendemos y la respetamos, igual que la de cualquier otro país. Solo podemos decir que estamos contentos de que todos los mejores deportistas del mundo vayan a estar en la Villa Olímpica y a participar en los Juegos dentro de 59 días", aseguró Samaranch.



Tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del COI, Samaranch también se refirió a la situación de la tenista china Peng Shuai, sobre cuyo paradero y estado de salud se tienen dudas después de que denunciara en una red social que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli la había sometido a abusos sexuales.



"Lo más importante es ayudarla a resolver los problemas que tenga. Queremos centrarnos en su bienestar y esperamos que los resultados lleguen pronto y que podemos verla y compartir con ella algunos momentos en Pekín muy pronto", dijo el dirigente deportivo.

El presidente chino, Xi Jinping. Foto: AFP

¿Qué ha dicho China respecto al boicot de Occidente?

China rechazó el "boicot diplomático" y dijo que Washington "pagará el precio". El portavoz diplomático de China, Zhao Lijian, acusó a Estados Unidos de violar el principio de neutralidad política en el deporte.



"El intento de Estados Unidos de interferir en los Juegos Olímpicos de Invierno debido a su prejuicio ideológico, basándose en mentiras y rumores, solo pone de manifiesto sus dañinas intenciones", dijo Zhao. "Estados Unidos pagará el precio de sus malas pasadas", afirmó.



"Estén atentos", respondió cuando se le preguntó sobre las represalias de China y volvió a calificar de "mentira del siglo" las acusaciones occidentales sobre la situación en Xinjiang.



En las calles de Pekín, algunos ciudadanos también mostraban su resentimiento ante esta decisión de Estados Unidos. "¿No le parece que es una falta de respeto hacia los atletas?", dijo Han, un funcionario jubilado. "Los deportistas se entrenan desde hace años y Estados Unidos dice tranquilamente que sus diplomáticos no vendrán. Son cobardes", agrega.



El gobierno ruso también reaccionó a la decisión estadounidense y consideró que la cita deportiva "debería estar libre de política".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Agencias

