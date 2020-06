Encuentran otro virus con 'potencial pandémico' en China

Aunque la mayoría de médicos y científicos del mundo están pendientes de buscar la vacuna y evaluar aspectos de la pandemia del nuevo coronavirus, en China, la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ dio a conocer la posible presencia de otro virus que podría ser pandémico.

Los investigadores lo llaman G4EA H1N1 y está relacionado con el llamado A H1N1pdm09, brote de gripe porcina que fue descubierto en el 2009.



Aunque al virus que surgió hace 11 años le fue descubierta una vacuna que garantiza que las personas estén protegidas, un grupo de científicos encontró que al G4EA no le sirve esta cura.

El G4EA H1N1 fue descubierto en unos estudios de datos que se realizaron entre los años 2011 y 2018 en personas que trabajaban en mataderos y en la industria de carne porcina de China. La investigación reveló que los cerdos son considerados como generadores de virus con influencia pandémica.



Los científicos afirmaron que este puede crecer y multiplicarse rápidamente en las vías respiratorias de las personas. También explicaron que es importante implementar medidas más rigurosas en la industria porcina para detectar con más prontitud cualquier virus o enfermedad.



"En este momento estamos distraídos con el nuevo coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos", afirmó Kin-Chow Chang, profesor de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, a la 'BBC'.



Chang dio a conocer que es muy importante descubrir la cura para evitar que el G4EA H1N1 se vuelva pandemia, pues una nueva cepa de éste podría propagarse muy rápido.

James Wood, jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, afirmó en la 'BBC' que las personas tienen que implementar en su diario vivir costumbres saludables para que el cuerpo humano esté más protegido de virus y gripas.



“Los animales de granja, con los que los humanos tienen un mayor contacto, pueden actuar como fuente de importantes virus pandémicos”, afirmó



La cadena británica informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está evaluando cómo se ha comportado la gripe desde que fue descubierta en los porcinos.



Por su parte, la pandemia del nuevo coronavirus deja, hasta el momento, más de 10,3 millones de personas en el mundo contagidas y más de 506.000 muertes.



