¿Por qué se habla de nuevo del avión perdido en Malasia desde 2014?

Hace casi seis años, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro. Las causas de la misteriosa pérdida del vuelo con 273 personas a bordo han sido objeto de especulaciones por un largo tiempo. Este miércoles, el exprimer ministro australiano Tony Abbott afirmó que altos funcionarios habrían sospechado que el piloto causó deliberadamente la tragedia.



Claves para entender la desaparición del avión en 2014 y las nuevas versiones sobre el incidente.



¿Qué pasó con el avión?

El 8 de marzo de 2014, la nave de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. El avión llevaba 239 pasajeros a bordo y 12 miembros de la tripulación.



Una hora y cincuenta y nueve minutos después de su despegue, las torres de control perdieron el contacto y la ubicación de la aeronave.

¿Por cuánto tiempo se ha buscado la nave?

La investigación para encontrar el vuelo MH370 es la más importante búsqueda marítima en la historia. Frente a las costas del océano Índico se registraron 120.000 km2 para encontrar el aparato.



En 2017 se interrumpió el seguimiento al avión tras tres años, siete meses y 27 días de búsqueda. Pero en 2018, la companía estadounidense Ocean Infinity anunció la apertura de nuevas pesquisas en un tiempo de 90 días.

Se espera que la búsqueda del avión de la compañía Malaysia Airlines, desaparecido con 239 personas a bordo el 8 de marzo de 2014, tenga éxito. Foto: EFE

¿Se encontró al menos una parte del avión?

Si, hasta el momento las pruebas disponibles son 27 piezas que se han recuperado en playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla Pemba (Zanzíbar).



Además, se encontraron tres fragmentos del ala entre Reunión, Mauricio y Pemba, además de otras siete piezas -incluidas partes del interior de la cabina- que "casi con seguridad" pertenecen a la aeronave. Ocho más tienen "alta probabilidad" de ser de la misma.

¿Qué arrojó la última investigación?

La compañía estadounidense concluyó que el avión fue derribado deliberadamente y que este cambió de rumbo de forma manual -no de forma mecánica o con el piloto automático- después de que se apagara manualmente el sistema de comunicaciones, aunque sin pruebas que permitieran saber el por qué.



En dicha investigación, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista o un suicido por parte de un pasajero o un miembro de la tripulación, pero no encontraron ninguna prueba al respecto.

El avión de Malaysia Airlines se perdió en vuelo el 8 de marzo de 2014 en el océano Índico. Foto: EFE

Pero, ¿por qué se vuelve a hablar de su derribo?

Porque el canal de televisión británico Sky News transmitió este miércoles un documental sobre el tema titulado "El MH370: The Untold Story" (en español, la historia no contada). En este, el exprimer ministro británico Tony Abbott afirmó que en los días siguientes a la desaparición del avión le dijeron que Malasia sospechaba que el comandante de la nave había estrellado deliberadamente el avión.



"Entendí claramente que altos cargos del gobierno malasio pensaron, muy, muy pronto, que había sido un gesto suicida del piloto", dijo. "No voy a decir quién dijo qué a quien", agregó.

¿Y qué dicen los familiares del piloto sobre esta versión?

El comandante a bordo era Zaharie Ahmad Shah y su familia y conocidos siempre han negado esta hipótesis.

¿Y los familiares de las víctimas?

Durante casi seis años sin hallar algún registro de los pasajeros, los familiares de las víctimas han acusado a la aerolínea y al gobierno de Malasia de ocultar información sobre la tragedia pero ambos niegan la versión de que existan datos ocultos sobre lo ocurrido.



*Con información de EFE Y AFP