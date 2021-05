Nueva Delhi suaviza medidas de confinamiento contra el covid-19

Las medidas de confinamiento vigentes en la capital india, Nueva Delhi, desde hace seis semanas se irán suavizando "muy, muy lentamente" a partir del lunes, anunciaron las autoridades este viernes, tras constatar una disminución de casos de covid-19 en la región.



A partir del lunes, el sector de la construcción y de las fábricas podrán reanudar su actividad, declaró el primer ministro de Nueva Delhi, Arvind Kjriwal, quien afirmó que se había tenido en cuenta "al segmento más pobre de nuestra sociedad, los obreros y los trabajadores asalariados" a la hora de tomar la medida.



"No queremos llegar a la situación en la que la gente que sobreviva al coronavirus se muera de hambre", añadió.



En las últimas 24 horas, se registraron 1.100 nuevos casos de covid-19 en Nueva Delhi, una cifra muy inferior a los cerca de 25.000 casos diarios que se detectaban hace seis semanas, cuando se decretó el confinamiento. "Empezamos el proceso de reapertura muy, muy lentamente. Lo reevaluaremos al cabo de una semana en función de la opinión de los expertos y de la población", precisó Arvind Kejriwal.



"Iremos reabriendo lentamente siempre y cuando los casos de covid-19 no vuelvan a aumentar". "No salgan salvo si es absolutamente necesario. Tenemos que ser muy prudentes", aconsejó a los 20 millones de habitantes de Nueva Delhi.

De momento, solo el 12,5% de los 1.300 millones de habitantes que tiene India ha recibido una dosis de la vacuna contra el covid-19. Foto: AFP / Punit PARANJPE

Desde marzo, las grandes ciudades de India se vieron golpeadas por una violenta ola de coronavirus, que provocó que el sistema de salud, muy deteriorado, se colapsara. Muchos enfermos murieron, incluso en las puertas de los hospitales, debido a la falta de camas, de oxígeno medicinal y de medicamentos.



El número de contagios diarios a nivel nacional cayó y ahora ronda los 186.000, tras el pico alcanzado a principios de mayo, cuando se notificaban unos 400.000 nuevos casos diarios. La mayor parte de las otras regiones de India, incluyendo los Estados financieros e industriales de Maharashtra, Tamil Nadu y Karnataka, también están contemplando autorizar que algunos sectores de la economía retomen su actividad.



Los expertos achararon la propagación del coronavirus en India a los mítines políticos, las festividades religiosas y otros eventos masivos celebradas a principios de año.



De momento, solo el 12,5% de los 1.300 millones de habitantes que tiene India ha recibido una dosis de la vacuna contra el covid-19, y apenas un 3,4% ha recibido las dos. La segunda ola de la epidemia, especialmente letal, se ha cobrado más de 160.000 vidas desde marzo, de los 310.000 muertos que el coronavirus ha dejado en India hasta la fecha.



AFP

